Iran begint productie hoogverrijkt uranium na sabotage nucleaire installatie

Op deze foto, op 10 april uitgegeven door de Iraanse overheid, werkt een technicus aan de nucleaire installatie in Natanz. Niet veel later werd de installatie getroffen door een cyberaanval. Beeld EPA

De cyberaanval legde de stroomvoorziening van de ondergrondse verrijkingsfabriek plat, vlak na de feestelijke ingebruikname van een reeks nieuwe kerncentrifuges. Volgens experts ziet het ernaar uit dat Natanz daardoor zeker een half jaar stil kan komen te liggen.

Iran beschuldigde Israël ervan dat het achter de sabotage zat en zwoer wraak te nemen. Maar het opvoeren van de verrijking van uranium, waarmee Iran woensdag wil beginnen, lijkt vooral bedoeld om druk te zetten op de onderhandelingen met de regering-Biden om het atoomakkoord uit 2015 nieuw leven in te blazen.

In dat akkoord beloofde Iran de verrijking van uranium tot 3,67 procent te beperken, ruim onder de zuiverheidsgraad van minimaal 20 procent die nodig is voor kernwapens. Nadat president Trump het akkoord in de prullenmand had gegooid, voerde Iran het niveau op tot 20 procent.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu ziet niets in de pogingen van de regering-Biden om Iran weer in het gareel te krijgen met de belofte dat de VS de sancties tegen Iran zullen opheffen als het land zich houdt aan de afspraak geen kernwapens te ontwikkelen. Met de sabotage-actie tegen de Iraanse verrijkingsfabriek hoopt Israël de onderhandelingen in Wenen in de war te sturen.

Duizend nieuwe centrifuges

De Iraanse hoofdonderhandelaar Abbas Araqchi kondigde dinsdag ook aan dat zijn land nog duizend nieuwe centrifuges in Natanz in gebruik zal nemen om de voorraad verrijkt uranium op te voeren. Volgens Teheran zou Iran de hoogverrijkte splijtstof kunnen gebruiken voor schepen die door kernenergie worden aangedreven, maar Iran heeft dergelijke schepen niet.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif suggereerde dat de VS mogelijk onder één hoedje spelen met Israël en hopen dat de sabotage-operatie de onderhandelingspositie van Teheran zal verzwakken. ‘Maar ze moeten begrijpen dat dergelijke acties de situatie alleen maar moeilijker zullen maken voor hen’, zei hij.

Araqchi drong er bij de VS op aan snel met een lijst van sancties te komen die kunnen worden opgeheven. ‘Anders kunnen we, denk ik, niet doorgaan. Dan wordt het in mijn ogen tijdverkwisting.’

Hardliners in Iran vinden dat de autoriteiten nu al een punt moeten zetten achter de besprekingen. Volgens de uiterst conservatieve krant Kayhan moet Teheran niet alleen weglopen uit de onderhandelingen, maar ook ‘alle nucleaire afspraken opzeggen, terugslaan tegen Israël en het binnenlandse netwerk dat achter de sabotage zat ontmantelen’.

Maar president Hassan Rouhani lijkt er voorlopig op gebrand een akkoord met de VS te bereiken, zodat de Amerikaanse sancties, die de Iraanse economie hard hebben getroffen, worden ingetrokken.