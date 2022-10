Irak heeft met Abdul Latif Rashid eindelijk zijn president, de weg ligt open naar een nieuw kabinet

De 78-jarige politicus Abdul Latif Rashid voorafgaand aan de stemming waarbij hij door het parlement in Bagdad werd verkozen tot de nieuwe president van Irak. Beeld via REUTERS

De 78-jarige politicus Abdul Latif Rashid is door het parlement in Bagdad verkozen tot de nieuwe president van Irak. Rashid kreeg donderdagmiddag 162 stemmen, beduidend meer dan zijn tegenstrever, ex-president Barham Salih, op wie 99 parlementsleden stemden. Daarmee ligt de weg open naar een nieuw kabinet, ruim een jaar nadat de Irakese bevolking naar de stembus ging.

Na zijn uitverkiezing benoemde Rashid gelijk een kandidaat-premier, de sjiitische oud-minister Mohammed Shia al-Soudani (51). Hij krijgt nu de taak om binnen dertig dagen een kabinet samen te stellen, waar het parlement vervolgens over zal moeten stemmen.

Het presidentschap is in Irak een grotendeels ceremoniële functie, gereserveerd voor een Koerdische politicus. Volgens hetzelfde principe is de premier steevast een sjiiet, terwijl de parlementsvoorzitter een soenniet moet zijn. De bedoeling van dit systeem, ontworpen tijdens de Amerikaanse bezetting, was dat alle grote religieuze groepen op die manier de macht zouden delen. De praktijk in Irak is weerbarstiger, en heeft er vooral toe geleid dat politici hun macht gebruiken om zichzelf en hun achterban te verrijken.

Rashid is een ingenieur die zijn opleiding genoot in Groot-Brittannië. Na de val van Saddam Hoessein in 2003 was hij zeven jaar lang de minister van Water. Donderdag wist hij de grootste machtsblokken achter zich te krijgen. Behalve de Koerdische KDP-partij stemde ook de partij van oud-premier Nouri al-Maliki voor hem, evenals de soennitische beweging Taqadum (‘Vooruitgang’).

Raketten op Groene Zone

De zitting in het parlement begon met vertraging, nadat er ‘s ochtends negen Katyusha-raketten insloegen in de Groene Zone in Bagdad, het zwaarbeveiligde gebied waar de belangrijkste regeringsgebouwen en ambassades zich bevinden. Bij de aanval vielen vijf gewonden, onder wie twee burgers. Wie erachter zat, is onduidelijk.

De partij die in 2021 als winnaar uit de bus kwam tijdens de parlementsverkiezingen, de sjiitische beweging van populist Muqtada al-Sadr, blijkt nu de grote schlemiel. Sadr voerde de voorbije maanden een keiharde machtsstrijd met de overige sjiitische partijen, en gaf zijn loyale aanhangers twee maanden geleden nog de opdracht de regeringsgebouwen te bestormen, met enkele tientallen doden tot gevolg. Zijn 73 parlementariërs stuurde hij weg uit het parlement, hopend op een impasse en nieuwe verkiezingen. Dat blijkt nu een misrekening.

De facties die aanvankelijk nog aan zijn kant stonden, KDP en Taqadum, hebben nu een pact gesloten met Sadr’s aartsvijand, al-Maliki. De reeds genoemde kandidaat-premier, al-Soudani, geldt eveneens als een vertrouweling van al-Maliki.

De voorbije maanden leidde de politieke impasse in Irak tot steeds grotere frustraties. De werkloosheid onder jongeren is groot, net als de corruptie en de stroomtekorten. Jeanine Hennis-Plasschaert, speciaal gezant voor Irak namens de Verenigde Naties, spoorde de politiek leiders vorige week aan met spoed een kabinet te vormen. Politici van links tot rechts hebben gefaald ‘het nationaal belang voorop te stellen’, zo verklaarde ze. ‘Het politieke systeem negeert de noden van gewone Irakezen, of erger, gaat daar recht tegen in.’