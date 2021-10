Irak claimt oppakken van IS-kopstuk Sami Jassem na ‘moeilijkste operatie ooit’

Iraakse veiligheidstroepen bewaken stembureau in Bagdad. Beeld AFP

De Iraakse premier Mustafa al-Kadhimi maakte het nieuws van Jassems arrestatie maandag bekend op Twitter. Jassem werd in het buitenland gearresteerd, maar welk land dat was, zeggen de Iraakse autoriteiten niet. Premier Kadhimi zei wel dat het om ‘een van de moeilijkste’ internationale operaties ging die de Iraakse veiligheidsdiensten ooit hebben uitgevoerd.

Jassem werkte aanvankelijk voor Abu Musab al-Zarqawi, de leider van Al-Qaida in Irak, maar deze werd in 2016 door de Amerikanen gedood. Een jaar daarvoor was Jassem al overgestapt naar IS, dat een kalifaat had uitgeroepen in delen van Syrië en Irak.

Financiële operaties

Daar klom hij al snel op tot plaatsvervanger van Abu Bakr al-Bahdadi. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën had Jassem de leiding over de financiële operaties van de terreurgroep, zoals verkoop van de opbrengst van gas- en olievelden die IS in handen had gekregen. Hij bemoeide zich ook met het heffen van belastingen en de handel in gestolen oudheden.

Zijn baas Al-Baghdadi werd in 2019 gedood bij een overval van Amerikaanse commando's op een complex in Iraakse provincie Idlib, niet ver van de Turkse grens. Hij hield zich daar schuil.

Eerder dit jaar arresteerde de Turkse politie een andere naaste medewerker van de voormalige IS-leider in Istanbul. De man, een Afghaan die bekend stond onder de schuilnaam Basim, was betrokken bij het regelen van de schuilplaats voor Al-Baghdadi. Hij zou ook een belangrijke rol hebben gespeeld bij het organiseren van trainingen voor IS-strijders in Irak en Syrië.