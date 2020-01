Iraanse staatstelevisie meldt tientallen doden bij stormloop tijdens begrafenis Soleimani

De begrafenis van Soleimani trokt grote belangstelling in zijn geboortestad Kerman. Beeld AP

Er zouden meer dan 210 gewonden zijn gevallen. De begrafenis is voorlopig uitgesteld. De begrafenisstoet met het lichaam van Soleimani, die vorige week werd omgebracht door de VS, trok grote belangstelling in de stad.

Wraak

Terwijl de VS extra B-52-bommenwerpers naar de regio sturen, voerde Iran dinsdag de militaire dreigementen tegen Amerika flink op. Volgens Teheran worden dertien plannen bekeken om wraak te nemen voor de drone-aanval op generaal Qassem Soleimani.

De commandant van de Revolutionaire Garde dreigde landen ‘in vuur en vlam’ te zetten die worden gesteund de VS, een duidelijke verwijzing naar Israël. ‘De Amerikanen moeten weten dat tot nu toe dertien wraakscenario’s zijn bekeken’, aldus secretaris Ali Shamkhani van de nationale Veiligheidsraad. ‘Als er overeenstemming is bereikt over het zwakste scenario en het wordt uitgevoerd, kan het een historische nachtmerrie voor de Amerikanen worden.’

Een Amerikaanse regeringsfunctionaris zei dinsdag dat Washington rekening houdt met een ‘grote’ Iraanse militaire actie in de komende twee dagen. Het Pentagon houdt het voor mogelijk dat Teheran zal proberen een Amerikaanse militaire commandant te doden. De VS sturen zes B-52-langeafstandsbommenwerpers naar een luchtmachtbasis in de Indische Oceaan die ingezet kunnen worden tegen Iran. Minister van Defensie Esper ontkende echter dat culturele locaties, zoals musea, een doelwit zijn. De afgelopen dagen dreigde president Trump hiermee.

De kist met het lichaam van generaal Qassem Soleimani wordt door Kerman gereden. Een dag eerder trok de begrafenisstoet in Teheran een miljoen bezoekers. Beeld AP

Zowel in de VS als internationaal wordt Trump bekritiseerd omdat hij ook culturele locaties wil bombarderen. ‘Dit is een schending van het internationale recht’, aldus de Democratische senator en voormalig vicepresidentskandidaat Tim Kaine. Ook het Metropolitan Museum of Art in New York veroordeelde Trumps dreigement. Defensieminister Esper probeerde maandag echter de indruk weg te nemen dat het dreigement van de president een serieuze optie was. ‘De VS zullen de regels volgen die gelden voor gewapende conflicten’, aldus Esper.

Enorme toeloop

Op maandag trok de begrafenisstoet van Soleimani in de hoofdstad Teheran meer dan een miljoen bezoekers. De enorme belangstelling en steun voor de generaal in beide steden deed denken aan de begrafenis in 1989 van ayatollah Ruhollah Khomeini, grondlegger van de Iraanse revolutie eind jaren zeventig.

Hossein Salami, de leider van de Revolutionaire Garde, maakte van de begrafenis gebruik om uit te halen naar de VS. ‘Wij zullen wraak nemen, wij zullen plekken in vuur en vlam zetten waar ze worden gesteund’, aldus Salami tijdens een toespraak in het centrum van Kerman. Hierop schreeuwde de menigte ‘Dood aan Israël’. Soleimani leidde een elite-onderdeel van de garde, de Quds-brigade.