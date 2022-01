Iraanse president zweert wraak als Trump niet wordt berecht voor aanslag op generaal Soleimani

Screenshot van de website van The Jerusalem Post na de hack. Beeld Jerusalem Post via Reuters

Ter gelegenheid van de herdenking van de dood van Soleimani, maandag precies twee jaar geleden, braken Pro-Iraanse hackers met een dreigende boodschap in op de website van de Israëlische krant The Jerusalem Post.

Twee uur lang was op de site van de krant een beeld te zien van een vuist met een rode ring, die een raket loslaat boven een installatie die lijkt op de Israëlische kerncentrale bij Dimona, het centrum van het Israëlische kernwapenprogramma. ‘Wij zijn dicht bij je waar je het niet beseft’, luidde de boodschap bij het beeld. Ook een andere Israëlische krant, Maariv, werd getroffen door een hack met dezelfde boodschap

De rode ring is een verwijzing naar Soleimani, de generaal van de Iraanse Revolutionaire Garde, die twee jaar geleden bij een droneaanval door de Verenigde Staten werd gedood. De generaal, die in Iran als een martelaar wordt vereerd, droeg altijd een ring met een rode steen.

Drones

Maandag werden bij een Amerikaanse militaire basis bij de luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad twee drones neergehaald. Mogelijk ging het om een poging van pro-Iraanse milities om de Amerikaanse troepen te treffen op het jubileum van de aanval op de machtige Iraanse generaal, waarvoor president Trump destijds de opdracht gaf.

De moordaanslag op Soleimani deed de spanningen tussen Iran en Amerika hoog oplopen. Eerder had Trump de betrekkingen met Iran al zwaar onder druk gezet door de atoomdeal met Teheran op te zeggen en de economische sancties tegen het land te hervatten.

Soleimani was een van de belangrijkste figuren uit de Iraanse militaire top. Hij leidde de Quds-brigade (Jeruzalem-brigade), een elite-eenheid die verantwoordelijk is voor de Iraanse militaire operaties in het buitenland. Soleimani’s troepen speelden een belangrijke rol in de burgeroorlog in Syrië, waar zij aan de kant van president Assad vochten.

Vergelding

Als vergelding voor de aanslag op Soleimani voerde Iran enkele dagen later een raketaanval uit op twee Amerikaanse militaire bases in Irak. Daarbij raakten enkele Amerikaanse militairen gewond, maar er vielen geen doden. Kennelijk hadden de Iraanse leiders voor een beperkte militaire actie gekozen om te voorkomen dat de VS hard zouden terugslaan. President Trump liet de Iraanse vergeldingsaanval onbeantwoord.

Waarschijnlijk kozen de pro-Iraanse hackers The Jerusalem Post als doelwit, omdat Iran Israël verdenkt van betrokkenheid bij de liquidatie van de generaal. Israël wordt door Teheran ook beschuldigd van een reeks aanslagen op nucleaire wetenschappers die betrokken waren bij het Iraanse kernwapenprogramma.

Israël, dat nooit officieel heeft toegegeven dat het over kernwapens beschikt, is erop gebrand te voorkomen dat Iran zich ooit met kernwapens kan bewapenen.

Vorig jaar voerde Israël nog een cyberaanval uit op de Iraanse nucleaire installatie in Natanz, waardoor de verrijking van uranium daar tijdelijk stil kwam te liggen. Met die sabotageactie liet Israël zien dat het uiterst wantrouwend staat tegenover de onderhandelingen die de VS onder president Biden met Iran zijn begonnen, om de atoomdeal nieuw leven in te blazen.