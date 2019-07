Iraanse patrouilleboten probeerden Britse olietanker tegen te houden

Het incident heeft de spanningen in de Perzische Golf verhoogd. De Iraanse actie komt bijna een week nadat Britse mariniers een olietanker van Iran bij Gibraltar enterden en in beslag namen omdat het mogelijk de Europese sancties tegen Syrië schond. Sindsdien werd volop gespeculeerd dat Teheran zou terugslaan door een Britse olietanker in de Perzische Golf over te nemen.

De Iraanse boten maakten rechtsomkeert nadat een Brits oorlogsschip, de HMS Montrose, ze via de radio diverse keren waarschuwde, aldus een Britse regeringsverklaring. Londen zei ‘bezorgd’ te zijn over de Iraanse actie en riep Teheran op de spanningen te verminderen.

Beeld de Volkskrant

De olietanker British Heritage naderde de Straat van Hormuz, een strategisch belangrijke doorgangsroute voor olie, toen de Iraanse patrouilleboten volgens de Britten plotseling opdoken. De Iraniërs droegen de tanker op om van koers te veranderen en richting Iraanse territoriale wateren te varen. Het Britse marineschip, dat de tanker begeleidde, richtte daarop zijn wapens op de Iraanse boten en beval hen weg te varen. ‘De HMS Montrose was gedwongen zich tussen de Iraanse boten en de British Heritage te plaatsen en waarschuwingen af te geven’, aldus de Britten.

Maar Iran ontkende donderdag dat Iraanse patrouilleboten de Britse olietanker in beslag probeerden te nemen. ‘Er was geen treffen met buitenlandse schepen, in het bijzonder Britse’, aldus de Revolutionaire Garde in een verklaring. Ook minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif zei dat de berichten op niets waren gebaseerd. ‘Deze claims zijn bedoeld om de spanningen te verhogen’, aldus Zarif.

Het incident werd gefilmd door een Amerikaans patrouillevliegtuig. De beelden zijn echter nog niet vrijgegeven door het Pentagon.

Olietankers varen door de strategische Straat van Hormuz die toegang biedt tot de Perzische Golf. Beeld REUTERS

De Britse actie vorige week tegen de Iraanse supertanker in de Middellandse Zee heeft geleid tot een verslechtering van de relatie tussen beide landen. Londen vermoedde dat de tanker olie ging leveren in Syrië, wat in strijd zou zijn met EU-sancties. Teheran reageerde boos en riep onder meer de Britse ambassadeur in Teheran op het matje om te protesteren tegen de ‘illegale onderschepping’.

Iran dringt sindsdien aan op teruggave van de olietanker. De Iraanse president Hassan Rouhani waarschuwde Londen woensdag ook nog voor de ‘gevolgen’ van de Britse actie. De president noemde de inbeslagname ‘gemeen en verkeerd'. Eerder woensdag waarschuwden ook diverse hoge Iraanse militaire functionarissen de Britse regering voor represaillemaatregelen. Volgens Spanje kwam het verzoek tot inbeslagname van de VS.