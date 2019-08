Iraanse minister Zarif onverwacht bij G7-top, maar Trump volhardt in zijn confrontatiepolitiek

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif heeft zondag onverwacht een bezoek gebracht aan de Franse stad Biarritz. Leiders van de G7 zijn hier bijeen zijn voor topoverleg over een aantal brandende kwesties, waaronder de toekomst van het nucleair akkoord met Iran.

In de marge van de top sprak Zarif eerst tweeënhalf uur met de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian en vervolgens een half uur met president Emmanuel Macron. De gesprekken verliepen positief en zullen worden voortgezet, zei een woordvoerder van de president.

Een Iraans regeringsvliegtuig was ’s middags op het vliegveld van de badplaats geland. De uitnodiging door de Fransen was zaterdagavond laat de deur uit gegaan, na het diner van de G7-leiders. ‘Het gebeurde allemaal op heel korte termijn’, aldus de woordvoerder.

In Parijs had de Iraanse minister vrijdag al gesproken met president Macron, die probeert op de G7 de internationale impasse over het nucleair akkoord vlot te trekken. Een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in Biarritz was niet aan de orde. Door verslaggevers gevraagd om een reactie op Zarifs bezoek zei Trump: ‘Geen commentaar.’

VS als spelbreker

De Verenigde Staten zijn in het Iran-dossier de grote doorbreker van de consensus in het westerse kamp. Naast de VS en Frankrijk bestaat de G7 uit Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Canada en Japan. Ook de Europese Unie schuift aan.

Vorig jaar trok Trump zijn land terug uit het in 2015 gesloten akkoord over het nucleair programma van Iran, bedoeld om te voorkomen dat Teheran de beschikking krijgt over de middelen om een kernwapen te ontwikkelden. Volgens het akkoord worden de internationale sancties tegen Iran verlicht. De VS daarentegen hebben onder Trump ongekend harde sancties tegen het land ingesteld.

Sindsdien proberen de Europese landen de economische pijn voor de Iraniërs te verzachten. Europese pogingen de VS en Iran nader tot elkaar te brengen, zijn tot nu op niets uitgelopen. Trump volhardt in zijn confrontatiepolitiek.

De Franse president, gastheer van de G7, heeft de afgelopen weken in de diplomatie het voortouw genomen. Tegen de tv-zender LCI zei hij dat de G7-leiders het er tijdens hun diner zaterdag over eens werden dat hijzelf met de Iraniërs moet praten en namens de G7 boodschappen doorgeven.

Trump ontkende zondag dat een dergelijke afspraak was gemaakt. ‘Ik heb het niet besproken’, zei hij tegen verslaggevers. Volgens hem staat het Macron en de Japanse premier Shinzo Abe vrij om met de Iraniërs te spreken, maar varen de VS hun eigen koers. ‘Ik kan mensen niet beletten met elkaar te praten.’ In tweede instantie ontkende Macron dat hij een ‘formeel mandaat’ van de G7 heeft.

Nog geen resultaten

De driedaagse top, die maandag wordt afgesloten, heeft ook op andere terreinen nog geen resultaten opgeleverd. Op de agenda staan verder onder meer de klimaatcrisis, de ongelijkheid in de wereld, de handelsoorlog tussen de VS en China en de Brexit.

Drie van de zeven deelnemers aan de G7-top hebben niet direct met de Brexit te maken, maar de kwestie zal onder meer aan de orde komen in bilaterale gesprekken tussen Trump en de nieuwe Britse premier Boris Johnson. De laatste hoopt een omvangrijk handelsakkoord te kunnen sluiten met de VS. Dat zou de nadelen van de Brexit voor de Britse economie deels kunnen compenseren.

Antikapitalistische demonstranten hebben een geplande betoging zondag rond het conferentieoord uitgesteld omdat ‘niet aan de voorwaarden is voldaan’ voor een vreedzame demonstratie. Het besluit volgt op ongeregeldheden zaterdag bij een demonstratie in de nabij gelegen stad Bayonne. Tientallen betogers raakten gewond bij botsingen met de politie. Een leider van het protest die met de autoriteiten had moeten overleggen over een vreedzaam verloop, werd gearresteerd.

