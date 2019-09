Iraanse die zich in brand stak omdat ze voetbalstadion niet in mocht, bezwijkt aan verwondingen

Mannelijke supporters van Esteghlal tijdens een wedstrijd in Teheran. Beeld AP

Amper was dinsdag bekend geworden dat ze aan haar verwondingen was overleden, of het regende wereldwijd steunbetuigingen en emotionele reacties. Voetballers, fans en vrouwenactivisten rouwden om ‘Blue Girl’, zoals de Iraanse bekend stond omdat ze zich altijd hulde in de kleren van Esteghlal.

Chelsea-voetbalster Magdalena Eriksson riep de wereldvoetbalbond FIFA op direct ‘in actie te komen om dit te stoppen’. Ze doelde op het vrouwenverbod in de Iraanse voetbalstadions dat al bijna veertig jaar van kracht is. Een van de bekendste Iraanse voetballers ooit, voormalig Bayern-speler Ali Karimi, roep de voetbalfans in zijn land op de stadions te boycotten. Andere Iraanse voetballers volgden snel.

De bekende Iraanse columnist Amir Taheri sprak van een ‘tragedie’. ‘Maar het weerlegt tegelijk ook beweringen dat Iraniërs niet vastberaden genoeg zijn om hun vrijheden weer terug te winnen’, aldus Taheri op Twitter.

‘Draconisch verbod’

Sahar moest vorige week voor de rechter verschijnen. Verkleed als man had ze in maart geprobeerd het stadion binnen te komen om de ploeg van Esteghlal te zien. Maar ze werd betrapt door agenten en drie dagen vastgezet. De rechtszaak in Teheran ging op het laatste moment niet door, maar ter plekke hoorde de voetbalfan dat haar mogelijk een celstraf van zes maanden te wachten stond. Voor het gerechtsgebouw stak ze zichzelf volgens het semi-officiële Iraanse persbureau Shafaghna in brand.

Op maandag bezweek Sahar aan haar verwondingen. Een Iraanse minister noemde haar dood een ‘triest incident’ maar betwijfeld moet worden of de regering het stadionverbod snel zal afschaffen. Vorig jaar, tijdens het WK, mochten vrouwen even een Iraans voetbalstadion betreden om de nationale ploeg aan te moedigen. Maar toen de competitie daarna weer werd hervat, waren de stadions weer helemaal het domein van de mannen.

‘Haar vreselijke dood legt de gevolgen bloot van Iran’s minachting voor de rechten van vrouwen’, aldus directeur Philip Luther van Amnesty International over het overlijden van Sahar. ‘Sahar zou nog leven als dit draconische verbod er niet was geweest.’ Bij zijn tweet werd een foto geplaatst van vrouwelijke fans van Esteghlal, allemaal gehuld in het blauw van de club. Luther riep de FIFA en de Aziatische voetbalbond op de druk op Iran te verhogen. Volgens Amnesty is Iran het enige land in de wereld dat vrouwen tegenhoudt om voetbalstadions binnen te gaan.