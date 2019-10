Iraanse Angelina Jolie-‘copycat’ gearresteerd door islamitische cultuurpolitie

Sahar Tabar en haar vermomming: een horrorversie van actrice Angelina Jolie. Beeld Instagram Sahar Tabar

De 22-jarige Tabar plaatste sinds 2017 beelden op Instagram waarop ze te zien is als een horrorversie van haar favoriete Hollywoodactrice Angelina Jolie. Ze deed volgers en internationale sociale media geloven dat haar uiterlijk het gevolg was van vijftig cosmetische ingrepen. Een grap, bleek vorig jaar, toen ze haar ‘ware gezicht’ liet zien. In werkelijkheid is ze allesbehalve angstaanjagend. De foto’s en filmpjes zijn digitaal bewerkt.

De autoriteiten kunnen er niet om lachen, zo blijkt uit een bericht van het Iraanse nieuwsmedium Tasnim. Tabar is aangeklaagd voor achtereenvolgens godslastering, het aanzetten tot geweld, het op ongepaste wijze verdienen van geld en het aanmoedigen van corruptie bij de jeugd. Haar profiel op Instagram – de enige toegestane vorm van sociale media in Iran – is uit de lucht gehaald.

Kliklijn

De arrestatie past binnen de trend van een steeds harder optredende Iraanse cultuurpolitie. In juni zijn er tweeduizend extra politie-eenheden ingezet om in de gaten te houden of iedereen zich wel voegt naar de strikte islamitische voorschriften van het land. Vrouwen mogen in het openbaar alleen hun gezicht, handen en voeten tonen. Ook zijn ze verplicht ‘bescheiden’ kleuren te dragen. Burgers kunnen ‘immoreel gedrag’, zoals het niet dragen van een hijab, via een kliklijn melden aan de overheid.

Een commandant van de machtige Revolutionaire Garde, Mohammad Abdulhpour, zei in juni tegen Tasnim dat het voortbestaan van de Republiek nu vooral afhangt van de strikte naleving van de islamitische voorschriften. Hij noemde het dragen van een hijab een zeer serieus veiligheidsvraagstuk. Want, zo vervolgde hij: ‘De vijand probeert onze nationale cultuur een westerse levensstijl te laten adopteren’.

De strenge regels hebben zelf bijgedragen aan een schoonheidscultuur waarin plastische chirurgie centraal staat. Nergens ter wereld vinden zo veel neuscorrecties plaats als in Iran (200 duizend per jaar, volgens de krant Etemaad). Zo kunnen vrouwen ondanks de wet toch over straat als Amerikaanse filmsterren.

In die zin vormen de horrorfilmpjes van Tabar trefzekere kritiek op het Iraanse regime dat religie gebruikt als dekmantel voor tirannie. Ze toonde letterlijk het akelige aangezicht van een maatschappij waarin vrijheid ligt verscholen in een opverend neuspuntje. Dat lijkt ze nu met haar eigen vrijheid te moeten bekopen.