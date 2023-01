Iraans snelrecht: 15 minuten om je te verdedigen tegen de doodstraf

T Beeld AP

De 22-jarige Mohammad Mehdi Karami werd in de vroege ochtend van 7 januari opgehangen, slechts 65 dagen na zijn arrestatie. Families zwijgen vaak onder druk van de Iraanse autoriteiten, maar Karami’s vader durft met de media te praten. Mashaalah Karami, verkoper van papieren zakdoekjes, vertelt de onafhankelijke Iraanse krant Etemad dat zijn zoon in tranen opbelde na de veroordeling: ‘Papa, ze hebben ons het vonnis gegeven. De mijne is de doodstraf. Vertel het niet aan mamma.’

Karami was volgens zijn familie een dappere, intelligente jongeman. Op zijn 11de raakte hij verslingerd aan karate en inmiddels had hij het geschopt tot het nationale team. Op 3 november werd hij gearresteerd in Karaj, een stad ten westen van Teheran. De autoriteiten houden hem verantwoordelijk voor de dood van een lid van de Basij, een paramilitaire groep van jonge vrijwilligers die aan de kant van de regering staan.

Het proces tegen Karami en zestien anderen – onder wie drie kinderen – begon eind november achter gesloten deuren. Familieleden en journalisten waren niet welkom. Vanwege de gevoeligheid van de zaak, mocht Karami ook niet zelf zijn advocaat kiezen, zo blijkt uit een reconstructie van de BBC. De rechtbank koos er één van een door justitie goedgekeurde lijst.

‘Moordenaars’

Het enige inkijkje in het proces komt van videofragmenten die door de autoriteiten zijn vrijgegeven. Volgens Amnesty International zonden de staatsmedia eerst gedwongen ‘bekentenissen’ van de beklaagden uit en omschreven hen als ‘moordenaars’. De beelden uit de rechtszaak tonen Karami die zichtbaar van streek is als hij ‘bekent’ dat hij het Basij-lid met een steen op het hoofd heeft geslagen. Zijn advocaat vraagt de rechter om vergiffenis. Karami zegt dat hij is ‘misleid’ en gaat weer zitten.

Het gehele proces werd in drie hoorzittingen afgedaan, aldus bronnen tegen CNN. Karami kreeg volgens betrokkenen nog geen 15 minuten de tijd om zichzelf te verdedigen, voordat de rechters hem veroordeelden voor ‘corruptie op aarde’. Vier van zijn medeverdachten werden ook ter dood veroordeeld, terwijl de rest lange gevangenisstraffen opgelegd kreeg.

In een video op sociale media smeken zijn ouders de autoriteiten om hem niet te doden. Volgens de familie is de karatekampioen onschuldig. Karami’s vader vertelde Etemad dat hij meerdere keren heeft geprobeerd om contact op te nemen met de toegewezen advocaat, maar dat die nooit heeft gereageerd. Vervolgens belde de familie een van Irans bekendste mensenrechtenadvocaten, Mohammad Hossein Aghasi.

Geen hoger beroep

Aghasi probeerde de jonge veroordeelde bij te staan. Hij schreef talloze brieven naar de plaatselijke rechtbank en het Hooggerechtshof. Steeds werden zijn brieven genegeerd. Toen hij in hoger beroep wilde gaan tegen de uitspraak werd die optie door een rechter van tafel geveegd. Aghasi zei op Twitter dat Karami niet het recht kreeg om voor de executie afscheid te nemen van zijn familie.

De Iraanse oppositiegroep 1500 Tasvir stelde later dat Karami tijdens zijn gevangenschap is gemarteld. Karami vertelde zijn familie toen zij hem in de gevangenis bezochten dat bewakers hem bewusteloos hadden geslagen. Hij was er zo erg aan toe geweest dat ze dachten dat hij dood was en zijn lichaam buiten wilden dumpen. Ook zei hij dat ze ‘elke dag zijn geslachtsdelen hadden aangeraakt’ en tijdens de ondervragingen hadden gedreigd om hem te verkrachten.

De massale protesten tegen het Iraanse regime en voor vrijheid voor vrouwen en minderheden braken uit in september na de dood van Mahsa Amini. De 22-jarige Koerdisch-Iraanse vrouw overleed in detentie nadat ze door de zedenpolitie was gearresteerd omdat ze haar hoofddoek niet ‘correct’ droeg. Sindsdien heeft Teheran duizenden demonstranten gearresteerd en veroordeeld. Het regime heeft aangegeven dat de versnelde berechting en de harde straffen zijn bedoeld ter afschrikking.

Geen familie

Seyed Mohammad Hosseini werd ook op 7 januari opgehangen, nadat hij volgens Amnesty International in hetzelfde proces als dat van Karami ter dood was veroordeeld. Betrokkenen zeggen dat Hosseini onderweg was naar het graf van zijn ouders, toen hij werd opgepakt. De 39-jarige man had geen familie om voor hem op te komen, maar veel Iraniërs deelden de boodschap ‘We zijn allemaal Mohammads familie’ op sociale media.

Hosseini kreeg vanwege een psychiatrische aandoening wel het recht om een eigen advocaat te kiezen, die hem in december opzocht in de gevangenis. ‘Hij huilde tijdens het hele bezoek’, schreef Ali Sharifzadeh Ardakani op Twitter. ‘Hij vertelde hoe hij was gemarteld, hoe hij geblinddoekt en geboeid werd geslagen en hoe hij werd geschopt tegen zijn hoofd tot hij het bewustzijn verloor.’

Volgens de advocaat hebben de bekentenissen van Hosseini geen enkele legale waarde omdat ze onder dwang zijn afgelegd. Hij ging in beroep tegen het vonnis en kreeg te horen dat hij op 7 januari naar de rechtbank moest terugkeren. Maar op die ochtend bereikte het bericht hem dat Hosseini al was opgehangen.

Het delen van informatie over de oneerlijke rechtsgang en de verschrikkelijke behandeling van de verdachten is niet zonder gevaar. De autoriteiten hebben Ardakani aangeklaagd vanwege de onthullingen die hij deed over de martelingen van zijn cliënt. Eerder werd de politiek redacteur van Etemad, Mehdi Beyk, al zonder officiële reden gearresteerd.

Etemad senior reporter Mehdi Beyk has been arrested, his wife said. Beyk had interviewed the families of some of those detained in antiestablishment protests, incl the mother of a 15yr who was released on bail following his report. #JournalismIsnotacrime https://t.co/VA6Blfp6pi — Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) 6 januari 2023

In een eerdere versie stond niet vermeld dat dit artikel grotendeels is gebaseerd op een reconstructie van de BBC en CNN.