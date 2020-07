Iraans passagiersvliegtuig boven Syrië onderschept door Amerikaanse straaljager

Een Israëlisch gevechtsvliegtuig tijdens een oefening in het zuiden van het land. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Het Iraanse passagiersvliegtuig van Mahan Air, vlucht IRM 1153, was onderweg van Teheran naar de Libanese hoofdstad Beiroet. Volgens Libanese en Iraanse media werd het vliegtuig in het Syrische luchtruim onderschept door een of meerdere Israëlische straaljagers. Volgens het Syrische staatspersbureau SANA en Al Mayadeen, het televisiekanaal van de sjiitische Libanese militie Hezbollah, ging het om één straaljager van de internationale coalitie tegen IS.

Een woordvoerder van het Amerikaanse leger liet weten dat de straaljager een visuele inspectie van het Iraanse toestel uitvoerde toen het een plek in Syrië passeerde waar Amerikaanse troepen aanwezig zijn. Volgens het Amerikaanse leger bleef de straaljager op veilige afstand.

Volgens sommige bronnen heeft het vliegtuig in Syrië een noodlanding gemaakt. De Iraanse staatstelevisie verspreidde beelden van passagiers die schreeuwen en in paniek verkeren na een plotselinge duikvlucht. Op andere beelden is te zien dat sommige passagiers gewond zijn. Het vliegtuig is uiteindelijk geland in Beiroet. Het toestel kwam in de vroege uren van vrijdag terug in Teheran, meldde persbureau Fars.

Onrustig luchtruim

Mahan Air is in het verleden door zowel Israël als de Verenigde Staten beschuldigd van Iraanse wapensmokkel. Het Libanese en Syrische luchtruim is onrustig. Eerder deze week werden vanuit de Syrische hoofdstad Damascus luchtafweerraketten afgevuurd tegen veronderstelde Israëlische gevechtsvliegtuigen, die volgens Syrische media een Iraanse militaire basis bombardeerden. Daarbij zou een Hezbollah-commandant zijn omgekomen.

Iran is een militaire bondgenoot van de Syrische president Assad, evenals het Libanese Hezbollah. Israël vliegt vrijwel dagelijks in strijd met internationale afspraken het Libanese luchtruim binnen.

Boven Syrië zijn daarnaast ook Amerikaanse straaljagers actief in de strijd tegen IS. De regering van de Syrische president Bashar al Assad ziet de Amerikanen als ongewenste indringers.

VS

Volgens het Syrische staatspersbureau SANA vond de confrontatie plaats boven Al Tanf in Zuid-Syrië aan de grens met Jordanië. De VS beheren in Al Tanf via een lokale pro-Amerikaanse militie een enclave met een diameter van 55 kilometer. Doel van de Amerikaanse aanwezigheid is officieel het beperken van de invloed van IS.

In de praktijk blokkeert de Amerikaanse enclave in Al Tanf een cruciale grensovergang op de snelweg van Syrië naar de Iraakse hoofdstad Bagdad, die anders in handen zou kunnen komen van pro-Iraanse milities uit Irak die ook actief zijn in Syrië.