Iraakse demonstranten leggen na parlement ook Hoge Raad plat

Aanhangers van Muqtada al-Sadr eisen bij de Hoge Raad in Bagdad ontbinding van het parlement. Beeld Ahmed Jalil / ANP

Het begon eind juli met de bestorming van het parlement, tweemaal binnen een week tijd. De aanhangers van de charismatische geestelijke Muqtada al-Sadr gaven gehoor aan zijn oproep en namen triomfantelijke selfies vanuit het parlementsgebouw. Na enkele dagen besloten ze een tentenkamp voor de deur op te zetten. Praktischer en net zo effectief, want het parlement kan al weken niet bijeenkomen.

Dinsdag moest ook het hoogste rechtscollege van het land eraan geloven. Volgens verslaggevers ter plaatse heeft een deel van de demonstranten zich naar de Hoge Raad verplaatst, waar ze met Iraakse vlaggen zwaaien en foto’s van hun held omhooghouden. Ze eisen dat het rechtscollege het parlement ontbindt en nieuwe verkiezingen uitschrijft.

De nieuwste bezetting komt niet uit de lucht vallen. Vorige week woensdag kondigde Al-Sadr al aan dat hij de Hoge Raad een week de tijd gaf om het parlement te ontbinden. Het rechtscollege stelt echter dat het daartoe niet de autoriteit bezit. Vanwege de onrust en dreigementen aan het adres van de Hoge Raad zijn voorlopig alle zittingen geschorst.

Followers of the Sadrist Movement leader Muqtada al-Sadr installed protest tents outside the Iraqi Supreme Judicial Council in Baghdad, and hundreds of them started protesting in the early hours of Tuesday. pic.twitter.com/kOC16YB7Pu — Kurdistan 24 English (@K24English) 23 augustus 2022

Het stilleggen van de rechterlijke macht is volgens waarnemend premier Mustafa al-Kadhimi ‘een groot gevaar’ voor het land. De premier besloot terug te komen van een regionale top in Egypte en hoopt een oplossing te vinden door ‘politieke dialoog’. Ook de Verenigde Naties hebben de demonstranten opgeroepen om de Hoge Raad zijn werk te laten doen. ‘Het recht op vreedzaam protest is een essentieel onderdeel van de democratie. Even belangrijk is het handhaven van de grondwet en het respecteren van staatsinstellingen’, aldus de VN-verklaring.

Mislukte onderhandelingen

De politieke crisis vindt haar oorsprong in de parlementsverkiezingen van vorige herfst. Toen sleepte de populistische politicus Al-Sadr (48) de meeste zetels binnen voor zijn nationalistische, sjiitische beweging. Hij vormde een coalitie met een soennitische en een Koerdische partij, maar het lukte hen niet om het eens te worden over de belangrijkste regeringsposten. Na negen maanden onderhandelen gaf Al-Sadr er de brui aan en droeg hij zijn parlementsleden op hun zetels in het parlement uit protest op te geven.

Daarop zagen zijn politieke rivalen hun kans schoon. De sjiitische pro-Iraanse alliantie, die in eerste instantie door Al-Sadr buitenspel was gezet, nam de vrijgekomen parlementszetels in. Al snel schoof die alliantie Mohamed Shia al-Sudani naar voren als kandidaat voor het premierschap. Om daar een stokje voor te steken, riep Al-Sadr zijn aanhangers op tot een ‘vreedzame revolutie’, bedoeld om het corrupte systeem omver te werpen.

De trouwe volgelingen van Al-Sadr protesteerden al langer in Bagdad tegen de zittende politieke elite, die in hun ogen schuldig is aan de politieke impasse. De oproep om het parlement te bestormen, was dan ook niet aan dovemansoren gericht. Wel kwam het tot flinke confrontaties met de Iraakse veiligheidstroepen, die de opdracht hadden om de demonstranten buiten de zogenoemde Groene Zone te houden, de zwaarbewaakte wijk in de hoofdstad met allerlei overheidsgebouwen en ambassades. Bij de bestorming van het parlement vielen zeker 125 gewonden.

Nabij de Groene Zone vonden de afgelopen weken ook tegendemonstraties plaats van aanhangers van de sjiitische rivalen van Al-Sadr, die gesteund worden door het Iraanse regime. De vrees is dat het mogelijk tot aanvaringen tussen de twee groepen zal komen. Als er nieuwe verkiezingen komen, zoals steeds meer mensen verwachten, wil Al-Sadr volledig afrekenen met zijn rivalen in het sjiitische kamp. De religieuze leider onderhield in het verleden zelf ook warme banden met Iran, maar probeert zich nu sterk te profileren als nationalist.