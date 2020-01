Iraakse betogers bestormen Amerikaanse ambassade in Bagdad

Demonstranten voor de Amerikaanse ambassade in Bagdad. Beeld REUTERS

Volgens een woordvoerders van de Iraakse regering hebben de Amerikaanse ambassadeur en een groot deel van zijn staf de ambassade eerder op de dag verlaten, toen honderden sjiitische demonstranten het complex begonnen te belegeren. Enkele Amerikaanse bewakers zijn achtergebleven.

Aanleiding voor de gewelddadige protesten zijn de luchtaanvallen die Amerikaanse bommenwerpers zondag uitvoerden op de bases van sjiitische en Iran-gezinde gewapende milities in Irak. Bij die aanvallen kwamen zeker 25 militieleden om het leven en raakten er 55 gewond. De aanvallen op onder meer de Kata’ib Hezbollah-strijdgroep, de grootste Amerikaanse aanvallen op Iraakse milities in jaren, waren een vergelding voor een raketaanval op een Amerikaanse basis in Irak waarbij een Amerikaanse burger werd gedood.

De demonstranten bij de Amerikaanse ambassade in de zwaarbeveiligde Groene Zone in Bagdad riepen dinsdag leuzen tegen de VS en tegen Trump. Ze gooiden met stenen en sloopten beveiligingscamera’s. Enkele tientallen betogers wisten door het Iraakse veiligheidscordon te breken, een poort te forceren en het terrein binnen te dringen. Daar werden wachthuisjes in brand gestoken. Andere betogers behingen de muren van het complex met gele militievlaggenen en kalkten ‘Gesloten in naam van het volk’ en andere leuzen op de muur. Amerikaanse soldaten keken toe vanaf het dak.

Vijandelijkheden

‘De Amerikanen zijn niet gewenst in Irak. Zij zijn de bron van het kwaad, en we willen dat ze vertrekken’, zei Qais al-Khazali, leider van de Asa’ib Ahl al-Haq-militie, een van de meest gevreesde sjiitische militieleiders in Irak en een belangrijke bondgenoot van Iran, deze week tegen persbureau Reuters.

De vijandelijkheden tussen het Amerikaanse leger en sjiitische Iraakse milities vergroten het risico dat Irak betrokken raakt in de schemeroorlog tussen de VS en Iran in het Midden-Oosten. Irak wordt al maanden geteisterd door massale straatprotesten tegen de door sjiieten gedomineerde en door Iran gesteunde regering van premier Adel Abdul-Mahdi. Mahdi zei eerder deze week dat hij de Amerikaanse luchtaanvallen vergeefs had proberen te stoppen.