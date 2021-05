Iraakse ‘Bananasplit’ van de buis gehaald: nepontvoeringen IS wreed en ongepast

Still uit de Iraakse serie 'Raslan's schietpartij’.

De Iraakse voetballer Alaa Mhawi is op bezoek bij een familie die zwaar heeft geleden onder terreurorganisatie IS. Plots klinken er schoten en vallen gewapende mannen het huis binnen. De mannen blinddoeken Mhawi en dwingen hem op zijn knieën. De voetballer breekt. Hij huilt en smeekt voor zijn leven. Even onverwachts als het begon, is het ook weer voorbij. Alles blijkt een grap, in scène gezet voor een televisieprogramma.

Een gijzeling is meestal niet lachwekkend, maar daar denken sommige Iraakse televisiemakers anders over. Ze veinzen oorlogssituaties om sterren zoals Alaa Mwahi flink in de maling te nemen. De programma’s Raslan’s Schietpartij en Tony’s Kogel gingen voor veel kijkers echter te ver. Beide shows zijn van de buis gehaald na een storm van kritiek op sociale media.

Extreem

Het concept van de programma’s is niet nieuw: verborgen camera’s leggen vast hoe beroemdheden voor de gek worden gehouden. In Nederland was Bananasplit jarenlang een hit op de Nederlandse televisie. De grappen in Raslan’s Schietpartij en Tony’s Kogel zijn echter een stuk extremer dan die van Ralph Inbar destijds. In Tony’s Kogel zien beroemdheden hoe een geliefde voor hun ogen wordt neergeschoten. Raslan’s Schietpartij laat sterren gijzelen door acteurs die zich voordoen als IS-strijders. Pijnlijke grappen in een land dat nog regelmatig te maken heeft met terroristische aanslagen.

Iraakse televisiezenders zonden beide programma’s speciaal uit voor de ramadan, een periode waarin moslims massaal televisie kijken. Shows waarin sterren in de maling worden genomen, zijn ontzettend populair, maar veel Irakezen reageerden nu woedend op de uitzendingen. Kijkers noemden de grappen wreed en ongepast, gezien de constante dreiging van geweld in Irak. ‘Moeten deze shows ons laten lachen of lacht de wereld ons uit? Laat deze programma’s alsjeblieft stoppen’, aldus een kijker op Twitter.

Traumatisch

De roep om de programma’s te verbieden zwol aan na de aflevering van Raslan’s Schietpartij waarin Alaa Mhawi doodsangsten uitstaat. In een andere aflevering viel een beroemde actrice zelfs flauw toen een van de overvallers haar een bomgordel om deed. Volgens velen zijn het traumatische scènes voor nabestaanden van slachtoffers en voor overlevenden van terreur. Ook was er veel kritiek op de heldenrol die pro-Iraanse milities in het programma krijgen als bevrijders van de gegijzelde beroemdheden.

Na alle ophef besloot de Iraakse Communicatie en Media Commissie deze week om de twee programma’s van de televisie te weren. Een van de makers van Raslan’s Schietpartij, Dargham Abu Rghif, gaf op zijn Facebookpagina toe dat de scènes ‘heftig’ zijn, maar verdedigde het programma. ‘Als IS had gewonnen, zouden beroemdheden een veel moeilijker leven hebben gehad, en alle andere Irakezen ook.’