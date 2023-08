iPhones en Macs? Steeds vaker doen series en muziek de Apple-kassa rinkelen

Drukte bij de presentatie van de VR-bril van Apple. Beeld AFP

Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die Apple donderdagnacht publiceerde. Het waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld boekte in de maanden april, mei en juni een omzet van 81,8 miljard dollar.

Hoewel dit traditiegetrouw Apple’s meest teleurstellende kwartaal is – de kassa rinkelt vooral in het najaar, wanneer nieuwe iPhone-modellen worden geïntroduceerd – is het alsnog een fenomenaal bedrag. Ter vergelijking: de omzet van chipmachinemaker ASML, Nederlands duurste bedrijf, kwam afgelopen kwartaal uit op 6,9 miljard euro.

De techreus verdient nog altijd driekwart van het geld aan de verkoop van fraai vormgegeven telefoons, computers en andere hardware. Zo is de iPhone-verkoop verantwoordelijk voor 48 procent van de omzet. Op afstand gevolgd door de Mac en iPad (ieder goed voor zo’n 8 procent) en accessoires zoals de Apple Watch-horloges en Airpod-oordopjes (10 procent).

Ingezakt

De verkopen zijn iets ingezakt in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Er zijn minder iPhones verkocht (-2 procent), net als Macs (-7 procent) en iPads (-20 procent). Volgens ceo Tim Cook heeft het bedrijf te maken met een ‘ongelijk macro-economisch klimaat’, zei hij in een gesprek met analisten. Het bedrijf waarschuwt dat de resultaten ook volgend kwartaal zullen tegenvallen.

Opvallend genoeg verdient Apple juist steeds meer aan het streamen van muziek, tv-series en films. De dienstentak – waar Apple Music, Apple TV en iCloud onder vallen – verpulverde een recordomzet van eerder dit jaar. De Services-divisie boekte afgelopen kwartaal een omzet van 21,2 miljard dollar. Daarmee is het inmiddels goed voor een kwart van de omzet. Welke dienst het meest geld oplevert is niet duidelijk, zulke details maakt het bedrijf niet bekend.

VR-bril

Topman Cook stond ook stil bij de Apple Vision Pro, de nieuwe VR-bril die het bedrijf in juni heeft gepresenteerd. De bril (van 3.499 dollar) projecteert apps op het gezichtsveld, waardoor het telefoon- en computerscherm wordt uitgebreid naar de omgeving.

Experts vergeleken de aankondiging van de bril eerder in deze krant met de lancering van de iPhone. Ook de Apple-baas is vol lof en noemt dit ‘het meest geavanceerde personal device dat ooit is gemaakt’. ‘We kunnen niet wachten tot we het in de handen van consumenten krijgen.’ De bril ligt vanaf begin volgend jaar in de winkel, aanvankelijk alleen in de VS.