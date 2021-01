Inzet van het leger tegen relschoppers is (nog) niet nodig, vinden Kamer en kabinet

Geert Wilders, die eerder luidkeels opriep om het leger in te zetten, tijdens het Kamerdebat over de rellen tegenover 'Vak K': minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus, premier Rutte en minister van Defensie Bijleveld. Beeld ANP

Dat het debat kalm verliep, kwam waarschijnlijk mede doordat het dinsdagavond al rustiger bleef dan daarvoor. De luide oproep die Geert Wilders (PVV) eerder deed – ‘zet het leger in’ – werd gesmoord in de acceptatie van de bestaande regels hiervoor, die breed gesteund worden. De extra inzet van de krijgsmacht is ‘geen taboe’, zoals premier Rutte het verwoordde, maar gebeurt alleen in laatste instantie – en op verzoek. En dat is nu niet aan de orde, zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Minister van Defensie Ank Bijleveld onderstreepte dat de marechaussee nu al soms bijstand verleent (door pelotons ME te leveren). Ze bevestigde dat andere onderdelen binnen de krijgsmacht ook zijn opgeleid om, zoals ze het formuleerde, aan ‘crowd and riot control’ te doen, maar dat daar op dit moment geen behoefte aan is. Op zijn beurt legde Grapperhuis uit dat eventuele bijstand van politiekorpsen uit Duitsland en België past in een lange traditie van samenwerking (met inzet over en weer) in de grensregio’s. De Kamer heeft er geen moeite mee, de PVV uitgezonderd.

Snelrecht

Alom uitten partijen solidariteit met getroffen ondernemers, woede over ‘tuig’ en ‘relschoppers’, en het belang van instandhouding van het demonstratierecht. Heeft de politie wel capaciteit genoeg om alle daders te vinden, wilde de Kamer weten? En hoe zit het met het snelrecht? Volgens Grapperhaus wordt veel werk gemaakt van de opsporing van verdachten, zowel via sociale media als door sporenonderzoek op de plaatsen waar rellen waren.

Hij maakte ook melding van de eerste veroordeling op de dag van het debat: een man die een steen naar een auto gooide heeft twee maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf gekregen. De minister zei zich zorgen te maken over het feit dat ook jongeren van 12 tot 15 jaar waren aangehouden.

De enige felle interrupties in het debat speelden zich af rond PVV-leider Geert Wilders. Hij zei dat er weliswaar ook autochtonen tussen de relschoppers zaten, maar dat ‘in veel steden, zoals Rotterdam en Den Haag, het onze allochtone medeburgers zijn die zich weer van hun gewelddadige kant hebben laten zien’.

Tunahan Kuzu (Denk) betichtte Wilders van racisme en zei dat hij zich bediende van de ‘gebruikelijke zondebokpolitiek’ terwijl hij ‘poeslief’ sprak over de relschoppers in Urk en Duindorp. Toen Wilders in de richting van Dilan Yesilgöz-Zegerius sprak over ‘uw vrienden uit Turkije en Marokko’ leverde hem dat een woedende repliek op van het VVD-Kamerlid. ‘Ik ben Nederlands volksvertegenwoordiger, ik ben Nederlandse en ik kom op voor Nederlanders. Focus u.’