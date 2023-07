Inzamelingsactie voor Franse politieman die 17-jarige Nahel doodschoot krijgt steun én wekt woede op

Dit beeld uit een video van 27 juni toont het incident in Nanterre: bij een ondervraging door zijn collega richt een motoragent een vuurwapen op inzittenden van de door de politie gestopte gele auto. Beeld AP

De familie van Nahel heeft een aanklacht wegens oplichting ingediend tegen Messiha. De polemist wordt onder meer verweten dat hij Nahel als een ‘multirecidivist’ omschreef, terwijl Nahel geen strafblad had en bij de politie alleen bekend was vanwege lichte overtredingen.

Messiha ‘criminaliseerde Nahel om een beweging voor steun aan de politieman in het leven te roepen’, aldus de advocaat van de familie. Op zijn beurt kondigde Messiha aan dat hij de familie wil aanklagen wegens smaad.

Jean Messiha (52) is de zoon van een Egyptisch-koptische diplomaat die genaturaliseerd is tot Fransman. Hij was enige tijd economisch adviseur van Marine Le Pen, de leider van het toenmalige Front National. Later was hij woordvoerder van de extreemrechtse presidentskandidaat Eric Zemmour. Messiha treedt vaak op als polemist voor het rechtse tv-kanaal CNews, een Franse versie van Fox News.

Over de auteur

Peter Giesen schrijft voor de Volkskrant over de Europese Unie en internationale samenwerking. Eerder was hij correspondent in Frankrijk. Hij is auteur van meerdere boeken.

Op het Amerikaanse kanaal GoFundMe opende hij vorige week een cagnotte (een pot) voor ‘steun aan het gezin van de politieman uit Nanterre, Florian M., die zijn werk heeft gedaan en daar nu een hoge prijs voor betaalt’.

De politieman zit in voorlopige hechtenis. Volgens de rechtse krant Le Figaro heeft zijn gezin moeten verhuizen nadat zijn adres op internet was gepubliceerd. Ook het adres van het eerste hotel waarnaar het gezin uitweek werd op internet gezet.

De actie van Messiha wekte grote verontwaardiging. Linkse politici vroegen GoFundMe de inzamelingsactie te beëindigen. Dat werd geweigerd door het Amerikaanse bedrijf.

‘Gevaar voor de openbare orde’

Enkele parlementariërs van de Nupes (Nouvelle Union Populaire Ecologie et Sociale, een alliantie van groenen, socialisten en de partij van de radicaal-linkse leider Mélenchon) dienden een aanklacht in bij de Franse justitie. Zij vonden dat de inzameling voor de politieman de openbare orde in gevaar bracht.

De extreemrechtse polemist Jean Messiha. Beeld AP

De inzamelingsacties voor de politieman en de moeder van Nahel laten zien hoe verdeeld de Franse samenleving heeft gereageerd op het politiegeweld en de daaropvolgende rellen in de banlieue.

Nieuw zijn zulke inzamelingen overigens niet. In 2019 werd een pot geopend voor ‘geel hesje’ Christophe Dettinger, een voormalige bokser die werd gefilmd terwijl hij met de politie vocht. De initiatiefnemers haalden in twee dagen 145 duizend euro op, maar de rechter verklaarde de inzameling illegaal omdat zij het gebruik van fysiek geweld tegen de politie ondersteunde.

Aan het einde van de 19de eeuw lanceerde de antisemiet Edouard Drumont een inzamelingsactie voor de weduwe van kolonel Henry, de militair die met vervalste documenten de joodse kapitein Alfred Dreyfus van spionage voor Duitsland beschuldigde.