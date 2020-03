Inzamelingsactie van mogelijke wapens in Overijssel: ‘Zie het als een uitgestoken hand’

Inleveractie van alle mogelijke wapens bij de politiebureaus in IJsselland. Teamleider districtsrecherche IJsselland Henk Pieters bekijkt de wapens. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Het zakje dat op tafel ligt oogt onschuldig; het is klein en snoezig gedecoreerd met gelige bloemen en planten. De inhoud ervan was dat niet. Henk Pieters, teamleider bij districtsrecherche IJsselland, wijst naar het alarmpistool en de kogels die bij het zakje liggen. ‘Die zaten dus daarin.’

Een boksring, een stiletto of een simpel keukenmes: het maakt de districtspolitie van IJsselland niet uit met wat voor scherp voorwerp de bezoeker zich deze week aan de balie meldt. Zolang hij het maar afstaat. De politie houdt, in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de burgemeesters op zeven plekken in de regio een wapeninleveractie. Van maandag tot en met vrijdag kunnen bezitters anoniem messen, knuppels en andere wapens inleveren. De politie stelt geen vragen, tenzij het vuurwapens betreft.

De inzamel-actie maakt deel uit van de themaweek #VeiligIJsselland, waarin elf Overijsselse gemeenten samenwerken. ‘Zie het als een uitgestoken hand’, zegt districtschef Ramon Arnhem. ‘We willen laten zien dat het niet de norm is om wapens te bezitten. Mocht je een wapen thuis hebben liggen, dan bieden wij nu een oplossing.’

Zwolle is geen Amsterdam of Rotterdam wat betreft het wapengebruik – om over Ommen en Raalte, die ook meedoen, nog maar te zwijgen. Wel begon het aantal steekincidenten in Overijssel de laatste maanden aan te tikken. Er waren incidenten in Steenwijk, Kampen, Deventer en in de provinciehoofdstad Zwolle. Eind vorig jaar waren dat er een of twee per week.

Ramon Arnhem beklemtoont dat hij ‘geen trend ziet’, maar hij wil een escalatie in zijn district voor zijn. ‘Daarom doen we een moreel appel. Mensen moeten ervoor zorgen dat ze niet in de verleiding komen om een wapen te gebruiken. Dit is een goed moment om een signaal af te geven: wapenbezit is niet wat we willen.’

Inspiratie vond de districtspolitie in een vergelijkbare actie in Rotterdam begin vorig jaar, waar 262 wapens werden ingezameld. Eind januari en begin februari werd ook in Zaanstad succes geboekt met 197 wapens. Dat was de aanleiding voor meer politie-eenheden en gemeenten om de mogelijkheid van een grootscheepse wapeninleveractie te onderzoeken.

Hondengeleiders

Dat blijkt niet zo eenvoudig als het lijkt. Tussen de eerste aanzet tot het organiseren van een wapeninleveractie en toestemming van het OM zaten twee maanden, zegt Henk Pieters, die de actie coördineert. Het is illegaal om wapens te dragen op straat, zelfs voor een kort tripje naar het politiebureau, dus moet het OM daar een tijdelijke voorziening voor treffen. Ook het inleveren wordt aan regels gebonden. Iemand die een mes wil inleveren, kan naar het bureau gaan, het mes op de balie leggen en weer weggaan. Bij een vuurwapens is dat gecompliceerder. Het is niet de bedoeling dat iemand met een pistool over straat loopt, en dus wordt zo'n wapen door hondengeleiders op locatie opgehaald. Bij vuurwapens is er ook geen sprake van anonimiteit. Als uit forensisch onderzoek blijkt dat het wapen is gebruikt bij schietincidenten kan de eigenaar worden ondervraagd.

Het is daarom niet de verwachting dat criminelen zich zullen komen melden. Districtschef Arnhem. ‘Dat moet je in een bredere context zien. We zullen ook andere stappen zetten om het wapenbezit terug te dringen. Dat we nu in staat zijn om dit met elf gemeenten te organiseren, is voor mij al winst.’

Handwapen

De opbrengst op deze maandagmiddag in Zwolle: één vuurbuks, drie luchtbuksen, een boksring en ongeveer dertig messen. Enigszins zuur kijkt Pieters naar een mes dat veel wegheeft van een simpele huissleutel. ‘Dit noemen we een geheim handwapen. Het is, in kroegen bijvoorbeeld, zó gevaarlijk, .’

Pieters: ‘We bekijken het zo: elk wapen dat wordt ingeleverd, is een wapen minder op straat. Laten we hopen dat vrijdag de tafel vol ligt.’ Na deze week worden de messen op een hoop gegooid en vernietigd. De pistolen en buksen zijn iets later aan de beurt.