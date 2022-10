Inwoners van Cherson leven tussen hoop en vrees: ‘Komen onze bevrijders eraan?’

Inwoners van Mykolajiv vullen maandag flessen met schoon drinkwater omdat de watertoevoer door de Russen is beschadigd. Beeld Valentyn Ogirenko / Reuters

‘Brengt u zich in veiligheid. Er komen beschietingen aan door het Oekraïense leger’, kregen de bewoners woensdagochtend via een sms’je medegedeeld. De dringende oproep tekent de nervositeit aan Russische kant over het Oekraïense offensief om de zuidelijke stad te heroveren op de Russen. De pasbenoemde bevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne, generaal Sergej Soerovikin, gaf woensdag toe dat de situatie rond Cherson ‘moeilijk’ is.

Opvallend was ook dat president Poetin de staat van beleg afkondigde in Cherson en drie andere Oekraïense regio’s die Rusland onlangs annexeerde. Daardoor krijgen de bestuurders en het leger daar meer bevoegdheden om eventueel verzet onder de bevolking neer te slaan.

Het plaatsvervangend hoofd van het bezettingsbestuur, Kirill Stremoöesov, zei dat de evacuatie deel uitmaakt van het ‘versterken van de verdediging’ van de stad. ‘Cherson wordt een fort’, kondigde hij aan.

Inmiddels hebben duizenden mensen volgens gouverneur Vladimir Saldo gehoor gegeven aan de oproep. Maar er is ook verzet tegen de evacuatie, omdat de inwoners alleen naar gebied mogen dat in Russische handen is. ‘Pure deportatie’, zegt Viktor, een 65-jarige tegenstander van de Russische bezetting, via een veilige verbinding vanuit de stad.

Weg afgesloten

De sfeer in Cherson is volgens hem ‘nogal gespannen’ sinds de oproep tot evacuatie. ‘Van paniek is nog geen sprake, maar de mensen vragen zich wel af wat ze moeten doen. Blijven of de stad verlaten? Maar waarheen?’

Reizen naar gebied dat in handen is van de Oekraïners is onmogelijk geworden. ‘Ze hebben de laatste route waarlangs je naar Oekraïens gebied kon afgesloten. Vorige week was het al vrijwel onmogelijk door de controlepost te komen: er stonden lange rijen auto’s, maar ze lieten maar mondjesmaat mensen door. Nu is die laatste doorgang potdicht.’

Voorlopig is er volgens Viktor niets te merken van de Oekraïense beschietingen op de stad waarvoor de bezettingsautoriteiten waarschuwen. ‘Er zijn eerder wel raketaanvallen geweest, maar alleen heel gericht, op kazernes en dergelijke doelen, niet op woonwijken.’

Het vreemde is dat de inwoners de laatste tijd juist het gevoel hadden dat de opmars van het Oekraïense leger enigszins is gestokt. ‘De mensen vragen zich dan ook af wat die evacuatie-oproep betekent’, zegt Viktor. ‘Je begint je zorgen te maken, maar tegelijk krijg je ook hoop. Komen onze bevrijders er misschien inderdaad aan?’

Families in veiligheid

De pro-Russische autoriteiten maken zich wel degelijk zorgen. De scholen zijn gesloten en een deel van de kinderen is ‘op vakantie’ gestuurd naar de bezette Krim of de Kaukasus. Ook hebben de nieuwe bestuurders hun eigen gezinnen de afgelopen tijd al in veiligheid gebracht op de linkeroever van de Dnipro of de door de Russen bezette Krim.

Vermoedelijk zal een deel van de achtergebleven bevolking gehoor geven aan de oproep tot evacuatie. ‘Sommigen steunen de Russen, anderen niet echt, maar kiezen nu eieren voor hun geld’, zegt Viktor. Moskou heeft mensen die zich in Rusland willen vestigen financiële steun en huisvesting beloofd. ‘Veel mensen die ik hier ken, zullen daar nooit op ingaan. Zij gruwen ervan om in Rusland terecht te komen’, zegt Viktor, die zelf in Rusland is geboren.

Voorlopig hebben hij en zijn vrouw thuis nog geen bezoek gehad van Russische militairen of hun handlangers van het nieuwe stadsbestuur. ‘Maar aan die evacuatie doen we in geen geval mee. Als het op een gedwongen deportatie uitloopt, gaan we ons ergens verbergen.’

Ook al heeft een groot deel van de pro-Kyiv inwoners de stad inmiddels verlaten, Viktor merkt nog steeds dat er veel haat is tegen de Russische bezetter. ‘Na die aanslag op de Krimbrug was er op de markt veel heimelijk leedvermaak, je moet natuurlijk wel oppassen met wie je spreekt. Jammer dat ze niet die hele brug hebben opgeblazen, was de stemming.’

Schietoefeningen

Langzamerhand wordt de sfeer in de stad steeds grimmiger. Inmiddels zijn de eerste pas gemobiliseerde soldaten uit Rusland gearriveerd. Voorlopig laten ze zich niet zien in de stad, maar er valt volgens inwoners wel duidelijk te horen hoe ze even buiten de stad schietoefeningen houden.

Vanuit het noordwesten klinken in de verte zware ontploffingen. ‘Hopelijk laat de bevrijding niet lang meer op zich wachten’, zegt Viktor. ‘We begonnen de hoop al een beetje te verliezen’.