Inwoners Seoul willen begrafenis van burgemeester niet betalen na beschuldiging van seksueel misbruik

Een inwoner in tranen bij het altaar dat is opgericht voor de overleden burgemeester van Seoul, Park Won-soon. Beeld AP

Het lichaam van Park Won-soon werd vrijdag gevonden in de bergen buiten de stad – een dag nadat een voormalige medewerkster een klacht tegen hem had ingediend. De burgemeester zou haar meerdere keren seksueel hebben geïntimideerd en haar bijvoorbeeld foto’s van zichzelf in zijn ondergoed hebben gestuurd.

‘Een besloten begrafenis voor de familie zou in dit geval de juiste keuze zijn’, staat in de petitie. De administratieve rechtbank van de hoofdstad verwierp echter een verzoek om het gebruik van belastinggeld voor de uitvaart te blokkeren, en maandag is de vijfdaagse begrafenis begonnen.

Buiten het stadhuis is een herdenkingsaltaar opgesteld, en binnen werd een ceremonie gehouden met zo’n honderd familieleden, vrienden, medewerkers en politici. De dienst werd online gestreamd omdat er vanwege het coronavirus niet meer mensen aanwezig mochten zijn. Later zal Park worden gecremeerd in een park in Seoul, en de as zal daarna naar zijn geboorteplaats Changnyeong worden gebracht.

Het portret van Park Won-soon wordt meegedragen tijdens zijn begrafenisceremonie. Beeld EPA

Machtig

Park heeft een enorme staat van dienst, en was een van de machtigste politici van het land. De 64 jaar oude mensenrechtenadvocaat heeft altijd gevochten tegen sociale en economische ongelijkheid, en maakte zich hard voor gelijke rechten voor vrouwen. Hij streed voor betaalbare woningen voor alleenstaande moeders, en zette zich in voor vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Japanse bezetter werden gedwongen tot prostitutie.

Bovendien was hij een van de drijvende krachten achter de Zuid-Koreaanse #MeToo-beweging en won hij als advocaat in 1990 een van de eerste zaken tegen seksueel misbruik in het land. Park werd twee keer herkozen tot burgemeester van de miljoenenstad Seoul, en werd gezien als de opvolger van president Moon Jae-in, wiens termijn in 2022 verloopt.

De burgemeester bleek vrijdag spoorloos verdwenen, tot zijn lichaam in de bergen werd gevonden. Alhoewel de politie nog niets gezegd heeft over de doodsoorzaak, zou hij in zijn kantoor een afscheidsbrief hebben achtergelaten waarin hij schreef dat hij iedereen zijn verontschuldigingen aanbiedt, en alle mensen waar hij gedurende zijn leven mee heeft gewerkt, wil bedanken. ‘Het spijt me voor mijn familie, die ik alleen maar pijn heb gedaan.’

De oppositie schaarde zich dit weekeinde achter de petitie, en stelde dat de staat niet voor de begrafenis van Park moest betalen. Ahn Cheol-soo, leider van de Partij van het Volk, schreef op zijn Facebookpagina dat hij diep getroffen was door de dood van Park, maar niet zijn persoonlijke condoleances aan zou bieden.