Inwoners Marioepol krijgen vrijgeleide naar Zaporizja, maar bestand wordt meteen alweer geschonden

Met het staakt-het-vuren kwam ook meteen een einde aan de ‘humanitaire corridor’ die Russische troepen hadden geopend, waardoor burgers de stad konden verlaten. Het stadsbestuur riep de burgers die klaarstonden om te vertrekken op terug te gaan naar hun schuilkelders. ‘Er zal zo spoedig mogelijk meer informatie over de evacuatie volgen’, aldus de mededeling.

Oekraïense vluchtelingen arriveren zaterdagochtend bij de grens met Polen, bij het dorpje Medyka. Beeld AP

De ‘groene corridor’ werd om 9:00 uur lokale tijd (8:00 uur Nederlandse tijd) geopend. Rusland beloofde een staakt-het-vuren en vrije doorgang voor iedereen die de belegerde stad wilde verlaten.

Drie uur later meldde de locoburgemeester dat het staakt-het-vuren op grote schaal werd geschonden en dat de stad opnieuw hevig werd beschoten. Eerder waren er al meldingen van bestandsschendingen geweest langs de route van de corridor. Niet alle Russische troepen daar leken op de hoogte te zijn van het staakt-het-vuren.

Het einde van de exodus leidde tot nieuwe chaos. De BBC citeert een inwoners van Marioepol, de 44-jarige ingenieur Alexander, die vertelde dat hij auto’s vol vluchtelingen die eerder waren vertrokken, zag terugkeren, terwijl het bommen en granaten regende. ‘Ik ben in Marioepol, ik ben op straat, ik kan elke drie tot vijf minuten een explosie horen.’

De Oekraïense autoriteiten maakten bekend dat de evacuatie van inwoners werd opgeschort ‘als gevolg van het feit dat de Russische kant zich niet aan het staakt-het-vuren houdt en doorgaat Marioepol en zijn buitenwijken te beschieten’. De Russische staatsmedia vertelden een ander verhaal: volgens het Russische ministerie van Defensie werkte de corridor niet omdat Oekraïense nationalisten mensen die wilden vluchten, hadden tegengehouden.

De BBC en The New York Times verspreidden video’s waarop beschietingen op woonwijken van Marioepol te zien zijn. Ook van de snelweg naar Zaporizja – de route voor de evacuatie – stegen rookpluimen op.

Verscheidene dagen

Naar verwachting zouden 200 duizend van de 450 duizend inwoners van Marioepol de stad willen ontvluchten. Dat enorme aantal had in gedeelten moeten vertrekken, ‘verdeeld over verscheidene dagen, zodat iedereen de kans krijgt te vertrekken’, aldus een verklaring van het stadsbestuur. Maar zelfs één dag was ze zaterdag niet gegund.

Het Russische besluit om een humanitaire corridor in te stellen volgde op een dramatische oproep die de burgemeester van Marioepol, Vadim Bojtsjenko, vrijdag had gedaan. Hij vroeg hulp om een einde te maken aan de humanitaire noodsituatie in Marioepol. In de omsingelde stad is aan alles gebrek. Elektriciteit, water en verwarming zijn afgesloten, en het is al dagen niet meer mogelijk via de weg of het spoor voedsel of medicijnen de stad binnen te brengen.

Volgens de schaarse berichten die via sociale media naar buiten komen, stoken de inwoners vuurtjes om warm te blijven in de winterse omstandigheden. Doordat telefoon en internet niet werken zijn veel inwoners niet op de hoogte van wat zich buiten hun schuilkelders afspeelt.

In de officiële verklaring over de evacuatie waren drie plaatsen in de stad aangewezen waarvandaan mensen met bussen of met eigen vervoer de stad hadden kunnen verlaten. Het stadsbestuur vroeg alle voertuigen zo vol mogelijk te laden. De route van de ‘groene corridor’ zou van Marioepol – via Nikolskoye, Rozovka, Pologi en Oreghov – naar de stad Zaporizja voeren (die net in het nieuws was omdat Russische troepen de kerncentrale bij die stad hadden veroverd).

In een persoonlijke boodschap richtte burgemeester Vadim Bojtsjenko zich tot de burgers: ‘In de situatie waarin onze stad constant onder meedogenloos vuur van de bezetters ligt, is er geen andere oplossing dan inwoners in staat te stellen Marioepol veilig te verlaten.’

Zover kwam het niet. De ‘groene corridor’ zou volgens de bekendmaking van 9:00 tot 16:00 uur lokale tijd (8:00 tot 15:00 uur Nederlandse tijd) geopend zijn, maar van meet af aan bestond er onduidelijkheid over hoelang het staakt-het-vuren zou duren, en hoeveel dagen de corridor geopend zou worden. Ook bestond bij velen de vrees dat de Russische troepen buiten de stad ze niet zomaar zouden laten vertrekken.

Net strakker aangetrokken

Behalve in Marioepol was een tweede ‘humanitaire corridor’ geopend, om het veel kleinere stadje Volnovakha (amper 20 duizend inwoners) lucht te geven.

Marioepol en Volnovakha houden al meer dan een week stand tegen een enorme Russische overmacht, die het net rond de twee plaatsen elke dag wat strakker heeft aangetrokken. De uithongeringstactiek van Rusland wordt regelmatig vergeleken met de dramatische omsingeling van Leningrad door Duitse troepen in de Tweede Wereldoorlog.

Na de eerdere verovering van de stad Berdjansk is Marioepol de laatste stad die een doorlopende Russische verbinding tussen de Krim en het al veroverde Donbas-gebied in zuidoost-Oekraïne nog in de weg staat. Als Marioepol valt, beheerst Rusland alle toegangen tot de zee van Azov.

Aan de westkant van de Krim is de stad Cherson al veroverd, en hebben Russische troepen nu Mykolaiv en Odessa in het vizier.