Inwoners Albergen willen Kamerdebat over asielopvang: ‘Het geeft gedoe als je zoveel mannen op een kluitje zet’

Leden van het actiecomité met op de achtergrond het hotel waar het COA asielzoekers wil gaan huisvesten. Beeld Elisa Maenhout

Tien bewoners uit het Twentse dorp Albergen willen met een petitie een Kamerdebat over het asielbeleid afdwingen. Vorige week hoorden ze dat opvangorganisatie COA een hotel in hun dorp aankoopt om er maximaal driehonderd asielzoekers te huisvesten. De gemeente wist van niets.

Honderden mensen protesteerden, sommigen met xenofobe leuzen. Het nieuwe actiecomité stelt dat Albergen niet tegen de komst van vluchtelingen is, maar wel tegen de manier waarop de plannen nu worden opgelegd. Leden van de actiegroep doen vrijdag hun verhaal, onder de royale terrasoverkapping van raadslid John de Vries. Ze hebben dan vierduizend van de benodigde veertigduizend handtekeningen binnen.

Het klinkt alsof jullie het prima voor elkaar hebben: jullie hebben werk, jullie beschrijven Albergen als een fijne woonplek. Waar zijn jullie bang voor?

Sander Kemperink (31, recruiter): ‘Als er in een dorp van drieduizend inwoners in één keer driehonderd mensen bij komen, heeft dat gevolgen voor de leefbaarheid. Er is hier voor deze mensen vrijwel niks te doen. Het geeft gedoe als je zoveel, voornamelijk jonge, mannen op een kluitje zet. Dat zou met driehonderd jonge Twentenaren ook misgaan. Mensen hebben mogelijk trauma’s of mentale problemen. Je vreest het ergste, dat ze bijvoorbeeld vrouwen zullen lastigvallen.’

Jeannette Lansink (51, verpleegkundige): ‘Ze hebben hier een paar jaar geleden de lantaarnpalen uitgezet tegen de lichtvervuiling.’

Julian Nijenhuis (53, ondernemer): ‘Kinderen fietsen hier ’s winters dus alleen in het donker naar school. Wij vrezen dat dat straks niet meer kan.’

Waarom zou dat niet meer kunnen?

John de Vries (47, ondernemer in outdoorspullen): ‘Het geeft toch een onveilig gevoel. Hebben jullie zelf kinderen? Ik heb voor de Koninklijke Marechaussee gewerkt, ik ken die asielzoekerscentra van binnenuit. Er zijn regelmatig problemen met voorbijgangers die worden lastiggevallen, een toename van diefstallen.’

Volgens het COA valt het doorgaans mee met die overlast.

Nijenhuis: ‘Je kunt de cijfers altijd zo presenteren dat ze aansluiten bij je eigen mening. Ondernemers rondom het azc in Hardenberg hebben andere verhalen. Een ander voorbeeld: asielzoekers kijken vaak anders aan tegen de verhouding tussen mannen en vrouwen. We hebben hier winkels met maar één medewerkster. Asielzoekers kunnen dan niet afrekenen, want ze willen geen zaken doen met een vrouw.’

Is dat een reëel scenario? Wij hebben nog nooit van zo’n voorval gehoord.

Nijenhuis: ‘Het gaat erom dat dat gevoel leeft. Of het daadwerkelijk gebeurt, is niet relevant. De ouders van zo’n meisje hebben die angst, en verbieden haar dan daar te werken. Vervolgens kan die zaak geen personeel vinden en moeten ze sluiten.’

Lansink: ‘Ik denk dat de angst vooral voortkomt uit de manier waarop dit wordt opgelegd door Den Haag. We weten niet wie er komen. Mensen willen graag controle.’

Beeld Elisa Maenhout

Dit asielzoekerscentrum wordt afgedwongen omdat geen enkele gemeente opvang wilde bieden. Jullie zeggen in de petitie vóór humane opvang te zijn, maar hoe moet dat als niemand die opvang in zijn achtertuin wil?

Monique Krabbe (48, voormalig docent, nu zelfstandig banketbakker): ‘Het is niet dat wij niemand willen opvangen. Ik denk juist dat wij mensen hier heel goed opnemen in onze gemeenschap, met onze traditie van noaberschap. Ik zou bijvoorbeeld best Nederlandse les willen geven. Het gaat om de proportie.’

Nijenhuis: ‘Wat denk je dat ze in Amsterdam zouden zeggen als er morgen 75 duizend asielzoekers bij komen? Dat gáát niet.’

De Vries: ‘Ik zit sinds kort in de gemeenteraad. Maar ik heb nu het idee dat de landelijke politiek haar kont afveegt met ons. Ik voel me totaal niet serieus genomen.’

Nijenhuis: ‘Wij snappen heus dat de staatssecretaris een acuut probleem heeft met Ter Apel. Maar ik had het beter gevonden als ze tegen onze burgemeester hadden gezegd: u vangt verplicht driehonderd asielzoekers op, zoek zelf de locaties maar uit.’

Kemperink: ‘Dan beslist de gemeenschap en maak je gebruik van lokale kennis.’

Halverwege het gesprek bliept Nijenhuis’ telefoon met een nieuwsbericht: de hoteleigenaar wil de verkoop aan het COA terugdraaien. Volgens haar was niet duidelijk dat er tot driehonderd mensen komen wonen. Maandag dient een kort geding.

Wat vinden jullie van dit bericht?

Nijenhuis: ‘Stel dat de opvang er niet komt, dan lost dat het grotere probleem niet op: we moeten iedereen die hier is, veilig met elkaar laten samenleven. Of die verkoop wel of niet doorgaat, is niet zo relevant.’

Krabbe: ‘Als het niet doorgaat, kunnen we alsnog als gemeenschap om de tafel om te kijken of we toch vluchtelingen kunnen opvangen.’

Wat verwachten jullie dat er gebeurt als de plannen doorgaan en in september de eerste asielzoekers arriveren?

De Vries (die naast het hotel woont): ‘Dan staat hier een verkoopbord in de tuin. En dat is geen bevlieging. Ik heb twee leuke meisjes van 15 en 10 jaar oud. Die vragen zich af of ze straks nog in een buiktop naar buiten kunnen. Ik moet als vader de moed erin houden, maar ik heb er een zwaar hoofd in.’

Lansink: ‘Aan de andere kant zitten er ongetwijfeld goede mensen tussen, die we niet mogen laten ondersneeuwen door een handjevol raddraaiers. Ik hoop dat het COA dorpsbewoners straks begeleidt, zodat mensen die een bijdrage willen leveren ook weten hoe ze deze mensen het beste kunnen benaderen.’