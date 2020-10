Inwoner Izmir vanaf vakantieadres over aardbeving: ‘Zonder corona was het nog erger geweest’

Een Turkse vlag bij een verwoest huis in Izmir. Beeld REUTERS

De aarde heeft Nazlan Ertan al vaker voelen trillen, in de kleine kwart eeuw dat ze in Izmir woont. Het is nu eenmaal een risicogebied, inwoners van de derde stad van Turkije leven altijd met het besef dat er iets kan gebeuren. Maar serieus was het nooit.

‘Toen ik eind jaren negentig naar Izmir verhuisde, waarschuwde mijn moeder mij niet te gaan, ze was bang voor aardbevingen. Maar sindsdien kan ik me geen schokken herinneren waarbij doden vielen. Meestal merk je aardbevingen nauwelijks op. Dan zwaait de lamp misschien 20 seconden heen en weer. Dit is de eerste keer dat ik een aardbeving meemaak die me echt bang heeft gemaakt.’

Ertan, blogger en voormalig hoofd van het EU-Informatiecentrum in Turkije, doet telefonisch verslag vanuit haar tweede huis in Çesme, aan de Turkse kust 75 kilometer ten westen van Izmir. Daar verblijft ze in verband met de corona al vele weken.

Çesme ligt midden in het aardbevingsgebied, een stukje ten noorden van het Griekse eiland Samos. Toch was het er minder gevaarlijk dan in Izmir. ‘De meeste woningen hier hebben twee verdiepingen, net als die van mij. Ik voel me veilig hier.’

Toch boezemde de aardbeving vrijdag aan het eind van de middag haar angst in. ‘Ik voelde de aarde trillen, heviger dan ik ooit had gevoeld. Ik was verbaasd dat het zo lang duurde. Ik had net een vriendin aan de lijn in Istanbul. ‘Ik moet nu ophangen’, zei ik. Daarna stopte het. De buren renden naar buiten, naar de veiligheidszone. Wij ook. Er is geen schade hier. Alleen een gebouw van zeven verdiepingen is gisteravond ontruimd.’

Vakantiewoning

Het aantal slachtoffers in Izmir had groter kunnen zijn, zegt Ertan. Veel mensen wonen vanwege corona tijdelijk in hun vakantiewoning, in Çesme of elders aan de kust. Ook waren veel mensen de stad uit gegaan voor een lang weekend. Donderdag was het Dag van de Republiek in Turkije. Een snipperdag vrijdag maakte een mooi bruggetje naar het weekend. ‘Gisteravond kwamen veel mensen uit Izmir halsoverkop alsnog naar Çesme. Het is nu erg druk. De mensen zijn hier veilig.’

En haar eigen woning in Izmir? ‘Ik heb mijn buren gebeld’, zegt Ertan. ‘De flat heeft een paar scheuren aan de buitenkant, niet ernstig. Maar hoe het er binnen aan toe is weet ik niet. Ik vraag me af of de borden nog heel zijn, en of de boeken nog in de boekenkast staan. Maar dat is klein spul vergeleken met wat anderen hebben meegemaakt, de mensen die zijn omgekomen.’