Invoering 2G-beleid lijkt er niet te komen: vrees voor tweedeling en twijfel aan effectiviteit

2G-beleid bij een Duitse kledingwinkel. In Nederland neemt de kans op invoering verder af. Beeld AFP

Daarmee komt een meerderheid in zicht die een blokkade opwerpt om alleen nog gevaccineerden of van corona genezen burgers toegang geven tot aan te wijzen locaties. De Tweede Kamer stemt dinsdagmiddag over de motie van SGP en het onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt. De PvdA-fractie vergadert op dit moment of zij zich bij de oproep zullen aansluiten.

Maar ook als de PvdA de motie niet steunt en voor de behandeling van de wet is, kan het kabinet zonder de ChristenUnie en GroenLinks in de Eerste Kamer niet op een meerderheid rekenen.

Segers

Volgens Gert-Jan Segers (CU) leidt de aanscherping van de coronapas tot ‘uitsluiting van ongevaccineerden van bepaalde plekken'. Dat zou tot tweedeling leiden, is zijn vrees. Ook zou de invoering van 2G volgens de ChristenUnie niet effectief zijn. Dat vindt ook GroenLinks. ‘We vinden het dit moment niet opportuun’, laat een woordvoerder weten. De partijen verwijzen naar recent onderzoek van de TU Delft waaruit blijkt dat 2G op dit moment een ‘zeer beperkt effect’ op het aantal besmettingen heeft.

Tegelijkertijd heeft het wel een dempend effect en kan het een instrument zijn om in te zetten als het reproductiegetal op enig moment weer onder de 1 duikt. Het kabinet ziet 2G daarom graag als maatregelen die zij achter de hand kunnen houden op het moment dat het nodig is om in te zetten.

Dat lijkt de Kamer het kabinet niet te gunnen. Sterker, met het intrekken van het wetsvoorstel neemt de Kamer een ongebruikelijke stap om het debat over het onderwerp niet te voeren. Waar de invoering van 2G in de samenleving en aan menig talkshowtafel tot felle discussies leidt, lijkt de Kamer dat gesprek in de nationale vergaderzaal uit de weg te gaan.

Het ministerie van Volksgezondheid wil niet ingaan op vragen over het intrekken van het wetsvoorstel.