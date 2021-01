Invoeren avondklok verdeelt burgemeesters. Ook Tweede Kamer kan nog dwarsliggen

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam arriveert voorafgaand aan het Veiligheidsberaad. Beeld ANP

De avondklok zou mogelijk moeten gelden tussen 20 uur ’s avonds en 4 uur ’s ochtends, maar zeker is dat nog niet, volgens betrokken. Ook de ingangsdatum ervan is nog onduidelijk, al zou dit niet eerder zijn dan vrijdag. Het kabinet zou de avondklok gelijk willen laten lopen met de andere coronamaatregelen, die tot en met 9 februari van kracht zijn.

Alleen voor mensen die een dringende reden hebben om op straat te zijn, zoals werk waarvoor men de deur uit moet of het uitlaten van de hond, geldt een uitzondering. De komst van de avondklok hangt overigens af van het draagvlak in de Tweede Kamer. Daar was een meerderheid tot dusverre tegen.

Sinds het middel op tafel is komen te liggen in de overleggen tussen het kabinet en het Outbreak Management Team (OMT), oogst de avondklok felle kritiek. Zo toonden de burgemeesters, die de maatregel moeten handhaven, zich er herhaaldelijk geen voorstander van. Ze vrezen dat door het invoeren van een avondklok het draagvlak onder bevolking voor coronamaatregelen afneemt. Ze noemden de avondklok ‘buitenproportioneel’ en vroegen zich af of het weren van mensen in de late uren helpt bij het terugdringen van het aantal besmettingen.

Overtuigend antwoord

Dinsdagavond, tijdens het Veiligheidsberaad (het overleg van de 25 veiligheidsregio’s), gaf Justitieminister Ferd Grapperhaus de burgemeesters een toelichting over het gunstige effect van een avondklok op het R-getal. Ze hadden het OMT gevraagd om een ‘overtuigend antwoord’ op de vraag hoeveel effect het ’s avonds binnenhouden van mensen heeft, nu Nederland al weken in een lockdown zit. Volgens voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad is de avondklok een ‘heftige’ maatregel die de vrijheid van inwoners ernstig inperkt.

De toelichting van Grapperhaus zou enkele burgemeesters dinsdagavond in Utrecht over de streep hebben getrokken. Toch bleven er ook collega’s met vragen zitten, zei Bruls na afloop. Zo zijn er nog altijd zorgen over de handhaafbaarheid van een avondklok, nu het werk de agenten en boa’s door corona toch al over de schoenen loopt. Volgens Bruls, burgemeester van Nijmegen, moet een avondklok in ieder geval ‘duidelijk en uitvoerbaar’ zijn, met ‘niet te veel uitzonderingen’.

Het kabinet zou de avondklok woensdag na het crisisberaad willen aankondigen om 13 uur, wellicht samen met een aantal andere maatregelen. Om het aantal besmettingen terug te dringen en het land beter te wapenen tegen de Britse coronamutant, zou bijvoorbeeld worden gedacht aan het verder beperken van visite (van 2 gasten naar 1), een quarantaineplicht en een inreisverbod van mensen uit het Verenigd Koninkrijk.

Vuurproef

Daarna wacht het kabinet meteen een vuurproef in de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Kamerleden was de afgelopen maanden tegen een avondklok, inclusief D66. De andere regeringspartijen CDA, VVD en ChristenUnie zouden voor zijn. Ook zijn er inmiddels geluiden dat de PvdA en GroenLinks niet bij voorbaat (meer) voor een avondklok gaan liggen.

Vorige week nog deed minister-president Mark Rutte een dringend beroep op de Tweede Kamer om geen politiek taboe op te werpen tegen een avondklok: ‘We kunnen het ons niet permitteren hier nu bij voorbaat nee tegen te zeggen.’ PVV-leider Geert Wilders heeft al laten weten dat hij woensdag opnieuw een motie indient, als het kabinet met de avondklok op de proppen komt. Dit deed hij in november, met succes, ook al.