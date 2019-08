Invoer Brits afval aan banden gelegd, maar dat zal het vuilnisprobleem voorlopig niet oplossen

Vier van de zes ovens van de afvalverwerking van AEB liggen momenteel om veiligheidsredenen stil. Beeld Hollandse Hoogte / Mariette Carstens

De chaos dreigt te ontstaan doordat de grootste vuilverbrander in Nederland, het Amsterdamse AEB, een maand geleden vier van zijn zes ovens om veiligheidsredenen heeft stilgelegd. Vanaf dat moment veranderde de chronische overcapaciteit bij de vuilverbranding in Nederland in een acuut capaciteitstekort.

De gevolgen van de stillegging bij AEB waren in het hele land voelbaar. Vuilverbranders konden het werk niet meer aan, vuilophalers konden daardoor hun afval niet meer kwijt, opslagplaatsen raakten overvol, rioolslib moest plotseling naar de andere kant van het land worden gereden en twee vuilnisbelten werden inderhaast gecharterd om te doen wat niemand wil: er huisvuil en bedrijfsafval storten. Met een derde stortplaats is de gemeente Amsterdam nog in gesprek.

Het stoppen met de invoer van afval was de meest voor de hand liggende oplossing voor het wegvallen van de vier ovens in Amsterdam. Vuilverbranders importeren sinds jaar en dag Brits afval om zo hun verbrandingsinstallaties op volle capaciteit te kunnen laten draaien. Jaarlijks wordt rond een miljoen ton ingevoerd. Dat is 13 procent van het afval dat in alle verbrandingsinstallaties wordt opgestookt.

Het probleem is alleen, zegt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat ‘we geen inbreuk kunnen maken op lopende contracten’. Een stop op nieuwe contracten ‘is het maximale wat we kunnen doen’. Op korte termijn zal de maatregel niet veel uithalen, erkent ze. ‘Het is een maatregel voor de middellange termijn.’ Hij heeft pas effect als er invoercontracten aflopen. De maatregel duurt totdat er in Nederland geen afval meer hoeft te worden gestort.

Afkopen

De invoercontracten zouden ook kunnen worden afgekocht, maar Van Veldhoven is niet van plan daar geld voor uit te trekken, zegt haar woordvoerder. De andere afvalverbranders zouden dat wel kunnen doen, maar willen dat alleen doen als de veroorzaker van de problemen, AEB, de kosten betaalt. AEB wil wel, maar heeft geen geld. Dus voorlopig blijft het Britse vuilnis komen.

Aan dat geldprobleem wordt wel gewerkt. Eerder al kreeg AEB een krediet van 10 miljoen euro van een viertal banken, plus 6 miljoen van de gemeente Amsterdam. AEB had, naar verluidt, gevraagd om 35 miljoen. In een brief aan de gemeenteraad schrijven B en W van Amsterdam nog te wachten op een nieuwe aanvraag van AEB. Het Parool schrijft dat die nieuwe aanvraag 17 tot 20 miljoen zal behelzen. Of er ook importcontracten mee mogen worden afgekocht, is onduidelijk.

De stillegging bij AEB dreigt nog een probleem te veroorzaken. De verwarming van 30 duizend woningen en honderden bedrijven draait op de afvalcentrale. Dat warmtenet, Westpoort Warmte, wordt geëxploiteerd door AEB en energiemaatschappij Vattenfall (Nuon) samen. Aan het eind van de zomer dreigt een warmtetekort. Om dat te voorkomen heeft Westpoort Warmte, naast zijn gewone reserveketel van 20 megawatt, nog eens zo’n eenheid geplaatst. In september komen er nog drie bij, zodat de reservecapaciteit op 100 megawatt uitkomt. Op langere termijn komen er twee toch al geplande hulpcentrales in bedrijf.