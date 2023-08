Invloedrijke grossier in commissariaten en voorzitterschappen, die het liefst achter de schermen bleef

Hans Kamps in 2009. Beeld Bart Muhl

‘Hans doet de verkoop en Hans werkt de plannen uit.’ Het was jarenlang de geijkte grap van Hans de Boer, de verkoper, en Hans Kamps, de ideeënman. Zij vormden sinds hun studententijd een onafscheidelijk duo. Vrijdag overleed Kamps (70) na een kort ziekbed, ruim twee jaar na zijn maat Hans de Boer, oud-werkgeversvoorzitter.

Waar De Boer graag op de voorgrond trad, bleef de ietwat schuwe Kamps liever achter de schermen. ‘Ik heb daar geen behoefte aan’, zei Kamps in een interview met de Volkskrant over het feit dat hij niet vaker uit de coulissen trad.

In invloed in bestuurlijk Nederland deden ze niet voor elkaar onder. Kamps reeg de functies aaneen en was, onder veel meer, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, voorzitter van de lobbyclub van uitzendbureaus (ABU), lid van de Sociaal-Economische Raad (SER), voorzitter van het Cultureel Jongeren Paspoort, actief in werkgeversclub VNO-NCW en lid van een adviesclub van FNV Bondgenoten.

Met kompaan Hans de Boer participeerde hij ook in bedrijven, en was hij commissaris bij onder meer apothekerskoepel OPG. De optelsom bezorgde hem jarenlang een vaste plek in de Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders.

Doorleren

Tijdens hun studie economie aan de VU in Amsterdam sprong tussen de Hansen een vonk van herkenning over. Beiden kwamen uit een eenvoudig milieu, waren de eerste in hun families die doorleerden. ‘Bij ons thuis ging je naar de mulo of naar de technische school. Atheneum of gymnasium was geen optie. Niemand dacht daaraan’, vertelde Kamps daarover.

Toen hij 15 was, kwam zijn vader, die bij een automatiek werkte, om bij een verkeersongeluk – ‘Hij werd voor de deur doodgereden door een vent die een slok ophad.’

Bij Kamps ging de knop om en hij wilde doorleren. ‘Ik zie het aan mijn rapporten terug, die ik laatst weer gevonden heb’, vertelde Kamps later. ‘Op de mulo had ik zesjes, zeventjes, en bleef ik zitten. Ik ben naar de havo overgestapt en had meteen rapporten met alleen negens. Daarna het heao met alleen achten en negens.’

Kamps studeerde razendsnel economie: hij rondde de studie in drie jaar cum laude af. Met De Boer was hij actief in een links discussieclubje van aankomende economen, met onder anderen de latere topambtenaar en AFM-voorzitter Ronald Gerritse en GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik. Achteraf het begin van een uitdijend netwerk.

Publieke zaak

Kamps en De Boer richtten na hun studie het adviesbureau BEA op, dat ze begin jaren negentig aan KPMG verkochten. Terwijl De Boer met zijn gezin op reis ging, stortte Kamps zich op de publieke zaak. Als voorzitter van de arbeidsbureaus in Amsterdam, die toen nog bestonden. ‘Ik gelóófde in de publieke arbeidsbureaus. Nog steeds, ook al is alles nu geprivatiseerd’, aldus Kamps.

Daarna was hij vijftien jaar voorzitter van de lobby van uitzendbureaus, de ABU, en daarmee lid van de Sociaal-Economische Raad. Daar stelde hij de explosieve vraag naar jeugdzorg aan de kaak. Dat leidde via een onderzoek van de Tweede Kamer tot de hervormingen in 2015, waardoor de gemeenten verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg. Als voorzitter van de lobbyclub Jeugdzorg Nederland maakte Kamps dat van nabij mee, evenals de chaos die vervolgens tijdens Rutte III ontstond.

Ongebreidelde werklust

Terwijl De Boer begin deze eeuw het gezicht was van de Taskforce Jeugdwerkloosheid hielp Kamps hem de Vakcolleges oprichtten, een succesvolle keten van scholen in het beroepsonderwijs. Ook politiek was Kamps actief. In 2010 was hij voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma van de PvdA schreef. Hij grossierde intussen in commissariaten, liefst bij organisaties zonder winstoogmerk, zoals zorgverzekeraar ONVZ, bibliotheken en musea.

Zelf verklaarde hij die ongebreidelde werklust vooral uit zijn diepgewortelde besef dat het leven eindig is. ‘Dat is het patroon in mijn leven. Ik ben na de dood van mijn vader gewend om alleen maar keihard te werken. Het idee dat het zo afgelopen kan zijn, is overheersend. Dus ik wil ook genieten van wat er is.’