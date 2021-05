Investeerders in lustpil voor vrouwen hebben het nu aan de stok met elkaar

Het pand in Almere waar het bedrijf Emotional Brain is gevestigd. Beeld Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Tal van prominente zakenlui en bekende Nederlanders staken de afgelopen jaren meer dan 42 miljoen euro in Emotional Brain, het bedrijf dat twee pillen ontwikkelde om de vrouwelijke begeerte te vergroten. Deze onderneming, gevestigd op een bedrijventerrein in Almere, verkeert inmiddels in surseance van betaling en er is een bewindvoerder aangesteld.

Een aantal aandeelhouders, onder leiding van zakenman en VVD-prominent Cees Meeuwis, probeert nu samen met oprichter Tuiten het intellectueel eigendom, zoals de patenten van de pillen, onder te brengen in een nieuw bedrijf, in de hoop de medicijnen alsnog te kunnen ontwikkelen of te kunnen verkopen. Daarmee proberen ze nog een deel van hun inleg in het bedrijf terug te krijgen. Meeuwis laat weten dat Tuiten achter het plan staat en de bewindvoerder ‘op de hoogte’ is.

Andere aandeelhouders en obligatiehouders vrezen zo buitenspel gezet te worden en met lege handen achter te blijven. Ze overwegen naar de Ondernemingskamer te stappen om het plan tegen te houden, zo bevestigen zij tegenover de Volkskrant. Adriaan Tuiten is gevraagd om commentaar, maar hij wil niet reageren op de nieuwste ontwikkelingen.

Ook een investeringsbedrijf van de provincie Flevoland stak geld in het bedrijf. Hoeveel wil de provincie niet zeggen. Het provinciebestuur zei onlangs tegen de Provinciale Staten dat er geen financiële strop is, omdat de investeringen zijn terugverdiend met ‘rendementen uit deze verstrekte financieringen’. Dat is opmerkelijk omdat Emotional Brain nog nooit dividend heeft betaald en uit interne stukken blijkt dat het bedrijf eind 2018 nog een schuld van 550 duizend euro had aan de investeringsmaatschappij van de provincie.

Bovendien werd dat jaar afgesproken dat voorlopig geen rente meer zou worden betaald over de lening, vanwege financiële problemen, blijkt uit een brief van Emotional Brain aan het investeringsbedrijf. De provincie wil hier niet op reageren omdat het geen ‘openbare informatie’ is.

Gevoeliger voor seks

Uitvinder en wetenschapper Adriaan Tuiten dacht met zijn bedrijf Emotional Brain miljarden te kunnen verdienen met een vrouwelijke lustpil. Hij ontwikkelde daarvoor twee varianten, Lybrido en Lybridos. Dit zou net als viagra, het medicijn tegen seksuele problemen bij mannen, een groot kassucces moeten worden. Lybrido is een geneesmiddel om vrouwen gevoeliger te maken voor seks. Lybridos moet vrouwen van remmingen verlossen, waardoor ze weer zin krijgen.

Talloze bekende Nederlanders en prominente zakenlieden uit de Quote 500 stopten tientallen miljoenen in het ontwikkelingsproces. Onder de investeerders zijn de familie Companjen van Bakker Bart, Ruud Sondag (ex-topman van afvalverwerker Van Gansewinkel) en voormalig ING-topman en Ahold-commissaris Jan Hommen, maar ook Forum voor Democratie-Kamerlid Olaf Ephraim en de racende broers Tim en Tom Coronel, componist John Ewbank en ict-miljonair Marcel Stolk. Ook de Rijksoverheid en een investeringsmaatschappij van de provincie Flevoland staken miljoenen in het bedrijf.

Maar de ontwikkeling van de pil ligt al jaren stil en het bedrijf lijdt al jaren verlies, zo bleek onlangs uit een reconstructie van de Volkskrant. De afgelopen jaren wist Tuiten investeerders telkens nog over te halen opnieuw geld in het bedrijf te steken, in ruil voor torenhoge rentepercentages, tot wel 20 procent. Die rente hoefde het bedrijf overigens niet te betalen. Tuiten beloofde de investeerders terug te betalen met een flinke premie en winstdeling als hij eenmaal een miljardendeal had gesloten met een groot farmaceutisch bedrijf.

Inmiddels geloven weinig investeerders meer dat de pil er ooit nog komt. Een van de geldschieters, een ondernemer die rijk werd met een bakkerijketen, heeft voor 4,5 miljoen euro beslag gelegd op een bedrijf van Tuiten omdat hij zijn geld terug wil. Hij leende in 2011 bijna 2,5 miljoen euro aan Tuiten, die dat in Emotional Brain zou steken voor onderzoek. Maar uit interne stukken blijkt dat van die 2,5 miljoen euro maar een klein gedeelte bij Emotional Brain terecht is gekomen. De rest is vermoedelijk door Tuiten gebruikt om elders schulden af te lossen.

Belazerd

De ondernemer beschuldigt Tuiten hem te hebben belazerd. Zo beloofde Tuiten de investeerder een fikse bonus uit een van zijn privé vennootschappen te betalen. Maar vlak na het tekenen van de leningovereenkomst, haalde Tuiten deze vennootschap leeg, aldus de investeerder. Deze geldschieter heeft onlangs van de rechtbank toestemming gekregen beslag te leggen op een vennootschap van Tuiten en bij Emotional Brain om geld terug te krijgen.

Na een doorstart of eventuele opbrengst bij faillissement moet eerst de Rijksoverheid betaald worden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) leende het bedrijf in totaal circa 4,5 miljoen euro, waarvan de aflossing en rente bij de lening opgeteld mocht worden. Dat bedrag is inmiddels opgelopen tot 8,4 miljoen euro.

De lustpil werd in 2013 groots aangekondigd door Adriaan Tuiten in The New York Times en kreeg nadien wereldwijd aandacht. Tuiten zei toen dat vele vrouwen worstelen met weinig of afnemende lustgevoelens en zijn pil zou dat probleem oplossen. Hij stelde toen dat de potentiële markt enorm was. Vooraanstaande seksuologen uitten kritiek en spraken van ‘de medicalisering van de vrouwelijke seksualiteit’. En: ‘een seksistisch complot’.

De medicijnen zijn mislukt door amateurisme, mismanagement, onduidelijke onderzoeksresultaten en gebrek aan geld. Tuiten claimde de afgelopen tijd tegenover aandeelhouders dat hij enorm is tegengewerkt, dat onderzoeksresultaten zijn gehackt en gemanipuleerd, dat hij en anderen werden gestalkt en dat er bedrijfsgeheimen werden gestolen. Maar daarvan heeft hij geen bewijs kunnen overleggen.