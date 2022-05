Investeerder roept Shell op om bezwaar in klimaatzaak te laten varen: verkeerd signaal

Een protest van Extinction Rebellion tegen Shell in Londen. Beeld Getty Images

In een brief aan ceo Ben van Beurden stelt Odey dat Shell het verkeerde signaal afgeeft met het beroep tegen de klimaatzaak. Vorig jaar oordeelde een rechtbank in Den Haag dat het energieconcern zijn uitstoot in lijn moet brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Daartoe moet Shell de uitstoot met 45 procent hebben verminderd in 2030. De zaak werd aangespannen door Milieudefensie.

Shell kondigde na de uitspraak aangescherpte klimaatambities aan: het concern wil de uitstoot van broeikasgassen uit eigen activiteiten en die van toeleveranciers met de helft terugdringen in 2030. Dat lijkt veel, maar de grootste bulk van de CO 2 -uitstoot is afkomstig van Shell-klanten die benzine, diesel en kerosine gebruiken. Shells reductieplannen betekenen in de praktijk dat de totale emissie met slechts 2,4 procent afneemt, stelt Milieudefensie.

Klimaatprestaties in kaart

Shell zegt op zijn beurt dat het niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor het gedrag van klanten en daar ook geen invloed op heeft. Het energieconcern ziet voor deze zogenoemde scope-3-uitstoot vooral een rol weggelegd voor internationale overheden. Alleen zij kunnen er volgens Van Beurden voor zorgen dat ook de uitstoot door fossiele brandstoffen voldoende daalt.

De Britse investeerder roept Shell op een onafhankelijk instituut op te richten en te financieren dat de uitstoot van alle energieconcerns in kaart brengt en publiceert. Zo’n onafhankelijk instituut zou mogelijk maken dat de klimaatprestaties van energiebedrijven onderling beter vergeleken kunnen worden. Nu hanteert iedereen zijn eigen methodiek, aldus fondsmanager Henry Steel in zijn brief aan Van Beurden.

Odey is een kleine speler, met een belang van 70 miljoen dollar; omgerekend 0,04 procent van de aandelen Shell.