Invasie van Oekraïne stelt ook wilskracht van het Nederlandse kabinet op de proef

Kajsa Ollongren, minister van Defensie, bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. Beeld Bart Maat / ANP

De gezichten stonden bleek deze week in Den Haag. ‘Wat zich nu voltrekt, is het zwartste scenario’, oordeelde minister Kajsa Ollongren donderdag over Vladimir Poetins oorlog in Oekraïne. Met kruisraketten, straaljagers, gevechtshelikopters en colonnes van tanks hadden de Russen toen al diep in de nacht Oekraïne overvallen.

Tijdens het crisisberaad van het kabinet naar aanleiding van de invasie gingen de gedachten mogelijk ook even terug naar de smeekbedes van de Oekraïners in de afgelopen weken. Ze wilden wapens; ze kregen na veel wikken en wegen honderd Nederlandse snipergeweren toegezegd, die uiteindelijk nooit aankwamen. ‘Er zijn grenzen aan wat we kunnen leveren’, aldus premier Mark Rutte. Het niet uitgesproken argument dat al jaren in het achterhoofd van bijna alle Europese leiders zit: we willen Poetin niet provoceren.

Het idee dat de agressie van het Kremlin te beteugelen valt met gedienstigheid, is met de invasie van Oekraïne in rook opgegaan. Rutte liet even in zijn ziel kijken toen hij Poetin deze week omschreef als ‘totaal paranoia’. De Britse premier Boris Johnson noemt de Russische leider nu onomwonden ‘de dictator’ en zelfs de Slowaakse leider Miloš Zeman − van oorsprong pro-Russisch − beschouwt Poetin als ‘een gek’ die moet worden gestopt.

Broedervolk

Voor Oekraïne komt die wijsheid te laat. Wat er nu gebeurt, leek onvoorstelbaar, ook in Den Haag. Waarom zou Poetin een grootschalige oorlog ontketenen tegen een broedervolk? Russen en Oekraïners spreken voor een groot deel dezelfde taal, delen vaak dezelfde religie en cultuur, talloze families leven verspreid over de twee landen. De journalist Leonid Bershidsky, de Russische vertaler van George Orwells boek 1984, vergeleek de aanval in een aangrijpend artikel voor Bloomberg met de oudtestamentische moord op Abel door Kaïn. Alleen een bijbelcitaat kon zijn ontzetting over Poetins oorlogsdaad in woorden vatten: ‘En de Heer zei: Wat hebt u gedaan? Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond naar mij!’

Het maakt de shock over de Russische agressie alleen maar groter. Bij het crisisberaad donderdag in Brussel leefde niet alleen bij de oostelijke EU-lidstaten het besef dat een duistere realiteit over Europa is neergedaald. In het Kremlin zit een tot de tanden bewapende leider die oorlog voert op basis van waanbeelden over de ‘denazificatie’ van een soeverein land onder leiding van een democratisch gekozen president.

Menige EU-leider moet ervan wakker liggen: als Poetin in staat is om zonder directe aanleiding Oekraïne aan gort te schieten, waarom zou hij dan niet hetzelfde kunnen doen bij andere landen waar hij met zoveel minachting over praat? Nu is alles voorstelbaar. Nauwelijks verholen dreigde de Russische leider deze week al met een kernaanval als westerse landen hem een strobreed in de weg leggen: ‘Het zal leiden tot gevolgen zoals u die nog nooit in uw geschiedenis hebt meegemaakt.’

Rekening bij Nederlandse kiezer

De grote vraag voor Rutte en andere Europese leiders: hoe krijgen ze hun kiezers zover om zich teweer te stellen tegen Poetin en daarvoor ook offers te brengen? Nederlandse troepen zullen de oostelijke EU- en Navo-bondgenoten meer moeten steunen, met alle extra uitgaven van dien. Economische sancties gaan de Europese economie raken. De afhankelijkheid van Rusland in de energiesector moet versneld worden afgebouwd en Oekraïense vluchtelingen hebben hulp nodig. De rekening zal bij de Nederlandse kiezer terechtkomen.

Poetin zal ervan uitgaan dat het wel losloopt. Verontwaardiging in het Westen houdt zelden lang stand. Hij heeft het eerder gezien: na zijn hypergewelddadige optreden in Tsjetsjenië, de moord op oppositieleden en critici in eigen land, de invasie van Georgië, de annexatie van de Krim, het neerschieten van de MH17.

Terwijl de Oekraïners vechten voor hun leven, zijn op de uiterst rechter flank van de Tweede Kamer alweer geluiden te horen dat sancties tegen Rusland te kostbaar zijn. VVD-leider Rutte zal het genoteerd hebben. De komende weken moet blijken of de premier en zijn kabinet het aandurven om ook sceptische kiezers ervan te overtuigen dat er iets groters op het spel staat dan de koopkracht en de energierekening, dat offers nodig zijn om de agressie van het Kremlin in te tomen.

Minister van Defensie Ollongren noemde Poetins oorlog donderdag een schending van het ‘internationaal recht en alles wat we in de wereld hebben afgesproken’. Volgens de D66-bewindsvrouw is de wereld veranderd door de agressie van Rusland, maar wat de consequenties daarvan zijn voor Nederland, wist Ollongren nog niet concreet te maken.

Ook premier Rutte was de afgelopen week nog op zoek naar de woorden die passen bij de waterscheiding die heeft plaatsgevonden in Europa, laat staan dat hij de kiezers al probeerde te mobiliseren voor een harde koers tegen het Kremlin. Op de vraag of Nederland bereid is vluchtelingen op te nemen, reageerde hij ontwijkend.

Dat de premier de ernst van de situatie inziet, bleek wel toen hij zich liet ontvallen dat zijn eerste verantwoordelijkheid ligt bij het veilig houden van Nederland. Na tien jaar omgang met Poetin weet de premier waar het kwaad zit.

Hij zal ook weten wie profiteert als Europa er opnieuw niet in slaagt een vuist te maken.