Invallen bij reddingsautoriteiten na scheepsramp voor de kust van Italië waarbij 94 mensen omkwamen

Het scheepswrak spoelt aan op de kust bij het Zuid-Italiaanse Steccato di Cutro. Beeld Giulio Piscitelli

De boot Summer Love zonk op 26 februari om 4 uur ’s nachts op maar 200 meter van de Italiaanse kust. Het propvolle houten schip was vijfeneenhalf uur eerder al gespot door een patrouillevliegtuig van Europees grensagentschap Frontex. De ongeveer 180 passagiers belandden allemaal in het water. Zeker 94 mensen stierven, onder wie 35 kinderen.

Nu doet de Italiaanse openbaar aanklager onderzoek naar het handelen van de autoriteiten, die mogelijk vervolgd worden voor het nalaten van hulp of dood door schuld. Ook loopt er een gerechtelijk onderzoek naar vier overlevenden van de schipbreuk, die verdacht worden van mensensmokkel.

Zwaar weer

Vrijdag publiceerde journalistieke organisatie Lighthouse de resultaten van hun onderzoek naar de scheepsramp. Daaruit blijkt dat een patrouillevliegtuig van Frontex de boot al om half elf ’s avonds voor het eerst waarnam. Frontex maakte weliswaar melding bij de Italiaanse autoriteiten, maar kwalificeerde de toestand van de boot niet als een noodsituatie.

Uit interne communicatie blijkt dat het grensagentschap wist dat de boot overbeladen was en dat er geen zwemvesten aanwezig waren. Ook keerde het vliegtuig zelf eerder terug vanwege de harde wind. Alle drie die factoren zijn volgens de eigen richtlijnen van Frontex aanleiding om een gespotte boot als ‘in nood’ te melden, maar dat gebeurde niet.

Daarom stuurde Italië ’s avonds, iets voor half twaalf, alleen twee schepen van de Guardia di Finanza. Deze financiële politie houdt zich niet bezig met reddingen, maar controleert of boten zich schuldig maken aan criminele activiteiten. De schepen bereikten de migrantenboot nooit; ze moesten terugkeren vanwege het slechte weer en de hoge golven.

Kustwacht pas uren later ingeschakeld

De kustwacht werd ’s avonds niet ingeschakeld voor een reddingsactie. Die vond pas uren later plaats, nadat de boot rond vier uur ’s ochtends uit elkaar spatte op de rotsen en de opvarenden in het water belandden.

Het juridisch onderzoek richt zich vooral op de vraag waarom de kustwacht niet eerder aan een reddingsactie begon. In een reactie op het onderzoek van Lighthouse liet Frontex weten dat het schip ‘toen het door ons gespot werd niet in nood leek. Het volgde een vaste koers in een kalme zee.’

De Italiaanse autoriteiten reageerden niet vanwege het lopend onderzoek, maar een anonieme officier van de kustwacht verklaarde tegenover Sky News dat de Guardia di Finanza de zaak ‘verkeerd beoordeeld heeft.’ ‘Op het moment dat je de eigen schepen terughaalt, zijn de zeecondities zodanig dat je altijd een reddingsactie moet beginnen.’

Volgens minister van infrastructuur Matteo Salvini heeft ‘niemand zijn plicht verzaakt’. ‘Frontex meldde geen acute risico’s, anders had de Italiaanse kustwacht ingegrepen.’ Advocaten van de nabestaanden kondigden aan dat zij deze maand een zaak indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de mens, waarin zij Italië verantwoordelijk stellen voor ‘schending van het recht op leven van migranten’.