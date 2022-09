Inval in huis Jumbo-topman Frits van Eerd door Fiod, mogelijk in verband met witwasonderzoek OM

Politieagenten bij het huis van Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther. Beeld ANP

De Fiscale Inlichtingen-en opsporingsdienst (Fiod) en de politie zijn dinsdagochtend diverse woningen en bedrijfspanden binnengevallen in Groningen, Drenthe en Noord-Brabant in verband met het witwasonderzoek. Ook het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd in het Brabantse Heeswijk-Dinther werd doorzocht, meldt Omroep Brabant. Het Openbaar Ministerie wil niet bevestigen of Van Eerd één van de verdachten is.

Wel laat het ministerie weten dat in de Drenthse gemeente Aa en Hunze vanochtend een 58-jarige man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen. Naast de hoofdverdachte, die wordt gezien als spin in het web, zijn nog acht personen aangehouden uit Drenthe en Noord-Brabant. Deze medeverdachten wordt verweten in meer of mindere mate betrokken te zijn geweest bij de witwaspraktijken.

Alle verdachten zitten voorlopig in beperking, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Witwassen met autohandel en sponsorcontracten

Het OM Noord-Nederland deed in samenwerking met het Functioneel Parket, de politie en de Fiod al langere tijd onderzoek naar de witwaspraktijken. Het witwassen van geld zou gebeuren via onroerend goedtransacties, autohandel en sponsorcontracten in de motor-crosssport. Ook zou er sprake zijn van btw-fraude in de autohandel.

Jumbo-topman Van Eerd staat bekend als auto- en raceliefhebber. Zelf racete hij in de Formule Renault en deed hij vijf keer mee aan de Dakar-rally. Ook sponsort ‘zijn’ Jumbo motorcrosser Jeffrey Herlings. De supermarktketen wil niet reageren op de berichtgeving. ‘We zijn nog het een en ander aan het uitzoeken’, laat een woordvoerder weten. ‘Daarna kijken we naar vervolgstappen.’