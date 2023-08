Inval bij lokale nieuwsbode in Kansas leidt tot nationaal debat over vrije pers

Een bewakingscamera legde vorige week vrijdag vast hoe de politie in Marion document en apparatuur in beslag nam in het kantoor van de Marion County Record. Beeld AP

De zaak kwam aan het rollen na een inval op de redactieburelen door de politie van Marion, een stadje dat iets meer dan negentienhonderd inwoners telt. Aanleiding voor de inval was de verdenking dat journalisten van de Marion County Record de wet zouden hebben overtreden om te achterhalen of de uitbater van een restaurant ooit veroordeeld is wegens rijden onder invloed.

Met een huiszoekingsbevel van die strekking nam de politie bewijsmateriaal in beslag in het kantoor van de weekkrant en in het huis van Eric Meyer, uitgever en hoofdredacteur van de krant die sinds 1869 verschijnt.

De kwestie werd helemaal netelig toen bleek dat de politie ook de laptop en het mobieltje had meegenomen van een verslaggever die helemaal niets te maken had met de berichtgeving over de restauranteigenaar. De reporter was echter wel bezig om na te gaan waarom de huidige sheriff, Gideon Cody, eerder dit jaar als politieman zijn baan had opgezegd in Kansas City (Missouri) om in juni te beginnen als hoofd van de politie in Marion. Cody wilde daar op geen enkele manier toelichting op geven.

Hoeksteen van de democratie

De inval en inbeslagname van computers en mobieltjes bij de Marion County Record heeft geleid tot veel kritiek. Ook het Witte Huis deed een duit in het zakje. ‘Als we het hebben over de hoeksteen van onze democratie staat de vrijheid van de pers bovenaan’, zei de perswoordvoerder van president Joe Biden woensdag tijdens haar dagelijkse briefing.

Persvrijheid is een groot goed in de Verenigde Staten en wordt sinds 1791 gegarandeerd door het eerste amendement van de Amerikaanse Grondwet. Hoe ver die vrijheid reikt is evenwel nooit vastgelegd. Allerlei uitzonderingen voor journalisten zijn tot stand gekomen na uitspraken door het Hooggerechtshof.

In Marion en omgeving lijken de autoriteiten niet erg onder de indruk van de ophef. De openbare aanklager heeft woensdag wel besloten dat de spullen teruggegeven moeten worden aan de krant, omdat er ‘onvoldoende bewijs is om een juridisch houdbaar verband te leggen tussen de vermeende wetsovertreding en de in beslag genomen goederen’.

‘Seized... but not silenced’

The Marion County Record heeft inmiddels computerexperts aan het werk gezet om na te gaan of er documenten van de laptop en de telefoon zijn gekopieerd. ‘Je mag niet toegeven aan een dwingeland’, zegt hoofdredacteur Meyer.

Zijn vier man sterke redactie zette de afgelopen dagen met kunst- en vliegwerk de editie van deze week in elkaar, met als kop op de voorpagina ‘Seized... but not silenced’: geconfisqueerd... maar niet tot zwijgen gebracht.

Intussen heeft de situatie ook zo ook zijn voordelen voor de krant: het aantal abonnementen op de Marion County Record is verdubbeld.