Inval bij hoofdkantoor van organisatiecomité Spelen Parijs 2024 in vooronderzoek naar corruptie

Hoofdkantoor van het organisatiecomité voor de Spelen van Parijs in 2024. Beeld ANP / EPA

Volgens de Franse financiële aanklager (PNF) is er bij het Comité Paris 2024 mogelijk sprake van verduistering van openbare middelen en vriendjespolitiek bij het toekennen van aanbestedingen.

Ook de hoofdkantoren van Solideo, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de bouw van de olympische locaties, zijn doorzocht. Volgens PNF worden er ‘op meerdere locaties’ documenten in beslag genomen. Waar de politie precies naar op zoek is, is vooralsnog niet bekend. Enkele hoofdkantoren van bedrijven die aanbestedingen voor de Spelen hebben gekregen, worden ook doorzocht.

‘Volledige medewerking’

De inval komt volgens Paris 2024 onverwacht, omdat er niets bekend was over een lopend corruptieonderzoek naar het organisatiecomité. Het comité heeft tegen nieuwswebsite Politico gereageerd dat het bedrijf ‘volledige medewerking verleent’ aan de rechercheurs.

Een corruptieschandaal zou een hard gelag zijn voor de Franse president Emmanuel Macron, die zich laat voorstaan op het belang van een succesvolle organisatie van de Spelen van 2024 en meermaals benadrukte dat de Staat ‘zich volledig zal inzetten voor het evenement’.

Een paar maanden na zijn verkiezing in 2017 werd Frankrijk definitief aangewezen als organisator van het sportevenement, dat volgend jaar van 26 juli tot en met 11 augustus plaatsvindt.

In maart zei Macron nog dat het doel van de Spelen in Parijs moet zijn om ‘de wereld te verwelkomen in de best mogelijke omstandigheden op gebied van veiligheid, organisatie, sociale en ecologische verantwoordelijkheid.

Olympische corruptie

Het is niet de eerste keer dat een organisatiecomité te maken krijgt met verdenkingen van corruptie en organisatorisch wangedrag. Bij de Zomerspelen van 2021 in Tokio zou 1,8 miljoen euro zijn betaald aan een bedrijf in Singapore om Afrikaanse landen over te halen op Japan te stemmen als gastland voor de Spelen.

Ook werd toen een Japanse oud-topman van een reclamebureau, die in de organisatie van de Olympische Spelen zat, gearresteerd op beschuldiging van het aannemen van steekpenningen.

Bij de Winterspelen van 2014 in Sotsji was ook sprake van corruptie. Toen verdween er volgens ingewijden bij de aanbestedingen 30 miljoen euro in de zakken van bouwbedrijven en zakenmensen gerelateerd aan het Kremlin.