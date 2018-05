Inval bij ex-premier Maleisië: designertassen, stapels cash en juwelen in beslag genomen

De Maleisische politie heeft 284 dozen met designerhandtassen en 72 zakken met juwelen, contant geld en horloges in beslag genomen na een inval in een appartement van ex-premier Najib Razak, die vorige week de verkiezingen verloor. Ook andere appartementen van Najib werden doorzocht.

Op de televisie was te zien hoe politieagenten stapels dozen in winkelwagentjes naar buiten rijden. Volgens politiechef Amar Singh ging het onder meer om Birkin-tassen van Hermès, waarvan de prijs varieert tussen de 10 duizend en 200 duizend euro. Najibs vrouw, Rosmah Mansor, staat erom bekend dat zij dol is op dergelijke tassen.

Ook de villa van Najib in een chique wijk van Kuala Lumpur was doelwit van een huiszoeking. Tal van Maleisiërs waren speciaal naar de wijk gekomen om te zien hoe het huis van hun vroegere premier werd doorzocht, maar de politie had de weg afgezet. Een groepje toeschouwers had honderden kilometers gereden om het ‘huis van de dief’, zoals zij het noemden, met eigen ogen te zien.

De huiszoekingen maken deel uit van een onderzoek naar een enorm corruptieschandaal rond het 1MDB-investeringsfonds. Dat werd in 2009 door Najibs regering opgezet voor allerlei projecten in de landbouw, het toerisme en de energiesector. Maar het fonds bleek vooral een vehikel om de zakken van Najib en zijn kliek te spekken. Volgens de Amerikaanse justitie verdween er zeker 4 miljard dollar uit het fonds.

De verdwenen miljarden werden besteed aan een jacht van ruim 200 miljoen euro, luxueuze villa’s en appartementen, een Picasso en juwelen. Zo zou Najibs vrouw er een ketting met een 22 karaats roze diamant aan hebben overgehouden. Bijna 600 miljard euro uit het fonds zou op de privérekening van Najib zijn gestort, maar zolang hij premier was, wist Najib het onderzoek daarnaar te saboteren. Hij werd door de Maleisische justitie vrijgesproken.

De ophef over het 1MDB-schandaal was een van de belangrijkste oorzaken voor de nederlaag die Najib bij de verkiezingen van vorige week leed tegen de 92-jarige ex-premier Mahathir Mohamad. Kort na zijn nederlaag probeerde Najib met zijn vrouw de benen te nemen naar het buitenland, maar zijn vliegtuig kreeg geen toestemming om op te stijgen. Het tweetal heeft de paspoorten moeten inleveren en kreeg een verbod het land te verlaten.

De politie kon vrijdag nog geen schatting maken van de totale waarde van de goederen die bij Najib en zijn familieleden in beslag zijn genomen. Agenten waren nog bezig te proberen een kluis te openen waarvan de sleutel volgens de familie al jaren kwijt was. Ook werden zijn vroegere kantoor en een officiële residentie nog doorzocht.

Er is nog geen aanklacht ingediend tegen Najib, maar de nieuwe regering heeft beloofd dat zij de 1MDB-zaak tot op de bodem zal uitzoeken. De hoofdofficier van justitie die het onderzoek leidde dat in de vrijspraak voor Najib resulteerde, is op non-actief gesteld. Ook is het hoofd van het investeringsfonds aan de kant gezet.