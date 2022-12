Intussen weten we dat het privilege heet waardoor we zorgeloos de stoeptegel door de etalageruit konden gooien

Aan vrienden die je uit het oog bent verloren maar niet meer zult vergeten, dacht ik toen ik langs een bushokje liep, waarvan de achterwand was ingegooid en in een berg fragmenten op de grond lag. Goh, ja, dacht ik, je staat er niet bij stil, met de oorlog en het klimaat en alles dat ons leven verder nog bedreigt, maar dit gaat ook gewoon door natuurlijk.

Met een van die vrienden heb ik, uit het café, ook weleens iets kapotgemaakt. Of omvergegooid. Er was nog nergens een sprankje empathie om het leed van slachtoffers mee voor de geest te kunnen halen – die ontwikkelt zich bij jongemannen meestal pas als de dingen allang geen vernielzucht meer in hen oproepen.

Na zo’n lange tijd is berouw lastig. Degene die fietsen en zijspiegels te lijf ging, is dertig jaar jonger dan ik – ik weet nauwelijks wie hij is. Hij is volwassen en zelf verantwoordelijk voor zijn daden. Dus dan moet ’ie achteraf niet bij mij komen piepen van ik heb zo’n spijt en ik schaam me rot.

Alles kon ook kapot in die tijd. Er kon niets gebeuren. De wereld en de maatschappij stonden als huizen – die kreeg je geen centimeter van hun plaats, al stond je elke dag vroeg op om het te proberen. Een boete of taakstraf overleefde je wel, en een strafblad, mocht dat er al van komen, leek me in het werkveld van mijn belangstelling een pre.

(Eén keer moest ik verplicht op een anti-alcoholcursus. Na afloop kregen we een wit T-shirt mee, met een glas bier en een liniaal erop, en de tekst ‘Ken je maat’, dat ik sindsdien aandeed naar de discotheek; een meiden die er ineens naar me lachten!)

Intussen weten we dat het privilege heet waardoor we zorgeloos een tegel uit de stoep konden wrikken en die zo – heja, hoja – door de gigantische etalageruit van een reisbureau konden gooien.

Later denk je aan de arme eigenaren, maar toen renden we uitgelaten naar mijn kamer. Een paar minuten zaten we daar te lachen, en toen viel de vriend in de stoel in slaap. Zo zeker was ik van mijn geprivilegieerde zaken dat ik nog terug ben gegaan naar het reisbureau, in de etalage ben gekropen om de holle kop van een sneeuwpop van piepschuim te halen, die daar in een winterlandschapje skivakanties stond aan te prijzen.

Thuis zette ik de kop over het hoofd van de slapende vriend, lachte nog een paar minuten en ging toen ook slapen. Een paar uur later: een schreeuw in de nacht. Geren door de kamer. Een zware bonk. Rende daar nu een bevriende sneeuwpop tegen de muur?

Zulke vrienden, je verliest ze uit het oog, terwijl dat niet nodig is – hij zal toch ook geen ruiten meer ingooien of ’s nachts in het donkerste donker ontwaken, volledig in paniek omdat hij letterlijk geen hand voor ogen meer kan zien?