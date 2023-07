Introductieweken steeds vaker ook toegankelijk voor mbo-studenten

Stand van mbo-studentenvereniging RSHV, vorig jaar bij de introductieweek in Utrecht. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat heeft minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, D66) donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. Volgens de bewindsman zijn er nu gemeenschappelijke introductieweken in Utrecht, Leiden, Maastricht, Leeuwarden, Groningen en Zeeland. Dijkgraaf zegt daarover ‘verheugd’ te zijn.

In de brief staat verder dat in Breda, Nijmegen, Rotterdam, Den Bosch, Enschede en Amsterdam onderwijsinstellingen, studenten en de gemeente in gesprek zijn over de positie van de mbo-student in de stad of dat er specifieke activiteiten voor mbo-studenten worden georganiseerd. Dat er verschillen blijven bestaan, komt mede doordat het per stad verschilt welke onderwijssoorten binnen de gemeentegrenzen aanwezig zijn.

Herwaardering

Dijkgraaf pleit sinds zijn aantreden in januari 2022 voor een herwaardering van het mbo in de samenleving. ‘Ik denk dat ons land in een fase zit waarin we wel klaar zijn met het proces dat iedereen hoger opgeleid moet worden’, zei Dijkgraaf eerder dit jaar tegen de Volkskrant. Het was hem in zijn eerste jaar als minister opgevallen dat het mbo ‘altijd een beetje apart wordt gezien’. Intussen zit het land te springen om goed opgeleide vakmensen.

De minister wil dat mbo-studenten daarom gelijkwaardig behandeld worden aan hbo-studenten en studenten aan de universiteit. Daar hoort een ‘volwaardig studentenleven’ bij. Mbo-studenten moeten niet alleen toegang hebben tot de introductieweken, maar ook tot studentencafés, studentensportverenigingen en sportfaciliteiten. Speciale kortingen (in bijvoorbeeld kledingwinkels of bij kappers) moeten niet alleen gelden voor hbo- en wo-studenten, maar ook voor mbo’ers. Dat dit nu nog niet zo is, vindt de bewindsman ‘niet uit te leggen’.

Imago

Aan het imago van het mbo wordt al jaren gesleuteld, maar Dijkgraaf vindt dat verdere verbetering noodzakelijk is. Leerlingen in het mbo heten pas sinds het studiejaar 2021-2022 bij wet ‘studenten’ en kregen ook later dan de overige studenten een ‘reisproduct’ (ov-kaart). Deze emancipatie verdient verdere stimulans, vindt Dijkgraaf.

Kiezen voor een mbo-opleiding moet voor een student en zijn omgeving ‘een positieve keuze’ zijn. Vakmensen zijn broodnodig voor ‘de energietransitie, de woningbouw en de zorg’. Het taalgebruik over opleidingsniveau moet om die reden worden aangepast. Op dit punt stemt Dijkgraaf in zijn brief in met een eerdere motie van het Kamerlid Caroline van der Plas (BBB). Het zou niet langer moeten gaan over hoger- en lageropgeleiden, maar over ‘praktisch, theoretisch en wetenschappelijk opgeleid’.

Dijkgraaf wil ook de inspraak van studenten op mbo-scholen versterken, net als op hogescholen en universiteiten. Daarvoor komt hij na de zomer met een wetsvoorstel.