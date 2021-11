Interpol kiest generaal die wordt verdacht van martelingen als nieuwe voorzitter

Generaal Ahmed Naser al-Raisi, het nieuwe hoofd van Interpol, wordt beschuldigd van marteling. Beeld UAE / Interpol

Deze zorgen werden donderdag terzijde geschoven en Ahmed Naser al-Raisi kreeg bijna 70 procent van de stemmen die de lidstaten uitbrachten. De generaal, die voorheen aan het hoofd stond van de veiligheidstroepen in zijn land, twitterde dat hij zich hard zou maken voor ‘een transparantere, meer diverse en daadkrachtigere organisatie’, en zei dat de Verenigde Arabische Emiraten ‘een van de veiligste landen ter wereld is geworden’.

Het voorzitterschap van Interpol, een positie die Naser al-Raisi de komende vier jaar zal bekleden, is voornamelijk een ceremoniële functie. De dagelijkse leiding ligt bij de Duitser Jürgen Stock, die in 2019 een tweede termijn van vijf jaar kreeg. Een andere omstreden kandidaat, de Chinees Hu Binchen, kreeg donderdag ondanks kritiek van mensenrechtenorganisaties een zetel in het bestuur.

Aanklachten tegen nieuwe Interpolbaas

Naser al-Raisi trad in 1980 in dienst bij de politie en klom in 2015 op tot algemeen directeur centrale operaties. In 2015 schopte hij het tot inspecteur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In vijf landen lopen er aanklachten tegen Naser al-Raisi, waaronder in Frankrijk, waar het hoofdkantoor van Interpol staat. Eén van de klachten draait om marteling van de blogger en mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor, die tot 10 jaar cel is veroordeeld. Een andere is afkomstig van twee Britten die in detentie zeggen te zijn gemarteld.

A sad day for human rights and the rule of law worldwide, when a representative of arguably the most authoritarian government in the Gulf, one that equates peaceful dissent with terrorism, is elected to head the only police organization that spans the entire globe. https://t.co/AXytBN14QV — Hiba Zayadin (@HZayadin) 25 november 2021

Eén van hen, Matthew Hedges, zegt in een reactie dat het ‘een trieste dag is voor justitie en politie, overal ter wereld’. Hedges werd in 2018 tijdens een studiereis in de Verenigde Arabische Emiraten wegens valse beschuldigingen van spionage opgepakt. Hij werd tot levenslang veroordeeld, maar kreeg een pardon, en zegt in de zeven maanden dat hij werd vastgehouden, te zijn gemarteld.

Een andere Brit, Ali Issa Ahmad werd opgepakt tijdens de Asian Cup in 2019, en ook hij zegt zwaar te zijn gemarteld. Ahmad mocht op een gegeven moment een arts zien, maar werd eerst gedwongen een verklaring te ondertekenen dat hij stelde dat hij zichzelf alle wonden (waaronder tanden die uit zijn mond waren geslagen) had toegebracht.

‘Lange geschiedenis van misbruik’

‘Het staatsapparaat van de Emiraten kent een lange geschiedenis met wijdverbreid misbruik’, waarschuwde de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch al voor de stemming over het voorzitterschap. Vorige week schreven een aantal leden van het Europees Parlement een brief aan de EU-buitenlandchef Joseph Borell, om lidstaten te vragen Naser al-Raisi’s kandidatuur niet te steunen. Zij uitten ook hun zorgen over de staat van de mensenrechten in de Verenigde Arabische Emiraten.

De benoeming volgt op genereuze donaties van de Verenigde Arabische Emiraten aan Interpol: in 2017 ontving de organisatie 56 miljoen dollar (bijna 50 miljoen euro) van de VEA, ongeveer eenderde van het jaarbudget.