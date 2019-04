‘Internetgoeroe’ Rob Rooken wordt nieuwe adjudant van Baudet

Rob Rooken tijdens de verkiezingsavond van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Beeld Hollandse Hoogte / Olivier Middendorp Fotografie

Rob Rooken was de eerste die zijn voormalige zakenpartner Henk Otten beschuldigde van ‘een greep in de kas’. Als secretaris van het partijbestuur verspreidde hij het fatale persbericht via twitter: ‘Partijbestuur verzoekt Henk Otten terug te treden.’ Een paar uur later kregen de twee leden van het driekoppige FvD-bestuur hun zin. Otten kondigde zijn vertrek aan: ‘Onthutsend om te zien hoe mijn medeoprichter Baudet en Rooken karaktermoord op mij plegen’.

Zelf noemde Rooken de affaire vorige week in een gesprek met de Volkskrant ‘heel vervelend, op z’n zachtst gezegd’. Inmiddels zijn de ergste plooien gladgestreken. Het partijbestuur spreekt niet meer van ‘een greep in de kas’, maar van een ‘gecorrigeerde banktransactie’. Otten heeft in ruil nagenoeg al zijn posities binnen de partij moeten afstaan. Hij mag alleen aanblijven als eenvoudig senator: daar moet hij van Baudet werken aan ‘herstel van vertrouwen’.

De onderkoning van FvD is dood, leve de nieuwe onderkoning. Rooken is nu onmiskenbaar de tweede man binnen de partij. De lijst met functies is lang: Hij is Statenlid in Zuid-Holland, toekomstig lid van de Eerste Kamer, nummer drie op de lijst bij de Europese verkiezingen, samen met Baudet enig resterend bestuurslid en ook nog secretaris bij het Renaissance Instituut, het wetenschappelijk bureau van FvD.

En dan zijn er nog de zakelijke belangen: met zijn bedrijf ENEM (Eerste Nederlandse E-mail Maatschappij) verzorgt Rooken de webhosting voor Forum. In 2017 kreeg hij daar volgens het jaarverslag 26 duizend euro voor. Veel geld, erkent de partijsecretaris, maar FvD is nu eenmaal ‘een online beweging’. ‘Het is niet alleen een websiteje, we draaien heel wat systemen, gewoon dubbel uitgevoerd, carrier grade’.

Vlotte prater

Mensen die hem kennen uit de zakelijke wereld noemen Rooken ‘een vlotte prater’. Hij is nu ook de man die Otten aflost. Rooken kent de gevallen partijbons die hem introduceerde bij Forum, al zo’n twintig jaar. Ze deden zaken samen, onder andere bij een bedrijfje dat computers maakte voor ouderen. Later maakten ze samen de overstap naar de politiek.

Otten kwam met Baudet in contact via een gemeenschappelijke kennis: de succesvolle advocaat Michiel Visser uit New York. Ze lunchten geregeld met elkaar. Toen Baudet een politieke partij wilde beginnen, vroeg hij Otten om te helpen het zaakje ‘uit de grond te stampen’. Ook zakenvriend Rooken, die al actief was bij de denktank, werd erbij gevraagd als medeoprichter. Zo begon in 2016 het triumviraat van Forum.

Rooken bleef in de jaren die volgden op de achtergrond. ‘Hij doet meer de technische kant’, zei Otten eind vorig jaar in een interview met de Volkskrant. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 stond Rooken op plek zes. ‘Van schoolverlater tot internetgoeroe’, zo werd hij door de partij omschreven. ‘Hij was oprichter van de succesvolle internetstart-ups XOIP, Aervik en Secure Internet Machines – waarvan de meeste aan grote partijen werden verkocht.’

Toch ging het grote geld van de internetbubbel aan hem voorbij, erkende Rooken in een interview uit 2004. Zijn bedrijfje XOIP – dat voicemails en faxen omzette in e-mails – leek even miljoenen waard, maar werd uiteindelijk ‘te laat’ verkocht aan het Italiaanse Tiscali. De neergang was toen al ingezet. ‘Mijn slechtste beslissing’, aldus Rooken. ‘In minder dan een jaar werd XOIP miljoenen minder waard.’ Ook daarna zou de grote klapper uitblijven.

Geen haantje

Eenmaal bij Forum bouwde de voormalige ‘serie-ondernemer’ de reputatie op van een ‘sympathieke vent’, maar hij gold niet als de dominante kracht binnen de partijtop. Dat waren Baudet en Otten. Een betrokkene omschrijft Rooken als ‘een yes-man’. Een andere ingewijde noemt de secretaris ‘minder een haantje’.

Rooken trad onlangs wel op de voorgrond toen hij namens het Renaissance Instituut in maart een video opnam waarin hij mensen opriep melding te maken van ‘linkse indoctrinatie op scholen en universiteiten’. Otten had er weinig mee op. Hij bekritiseerde in NRC Handelsblad niet alleen de rechtse koers van Baudet, maar ook het meldpunt van Rooken. ‘Dat vind ik een misser. Dat heeft toch iets van een kliklijn.’

Een kleine week later was Otten weg uit de partijtop. Dat Rooken bij de machtsstrijd zou kiezen voor Baudet, stond voor ingewijden vast. ‘In de loop der jaren is hij naar de lijn-Thierry toegegroeid’, aldus een bron.

Of de twee voormalige zakenpartners elkaar nog vaak tegenkomen, is de vraag. Otten gaat naar de Eerste Kamer. Rooken staat op een verkiesbare plek voor het Europees parlement. Als hij die zetel inneemt, kan hij niet naar de senaat. Bang voor wraak van Otten, die alles weet van de afgelopen drie jaar, is hij niet. ‘Dan insinueer je dat er allemaal dingen zijn. Ik vrees nergens voor.’