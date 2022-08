Interne verdeeldheid coalitie kan niet verhuld worden tijdens ingelast Kamerdebat over stikstof

Boeren in Wamel protesteren tegen het stikstofbeleid bij doorkomst van de Vuelta, op 20 augustus. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

CDA-leider Wopke Hoekstra heeft het voor elkaar gekregen: de Tweede Kamer keert dinsdag terug van reces om te debatteren over zijn recente uitspraken over het stikstofbeleid. Coalitiepartij D66 steunde het verzoek van PVV-leider Geert Wilders meteen, ook in de wetenschap dat de meeste ogen dinsdag gericht zullen zijn op het CDA.

De regeringspartij heeft een lastig verhaal: het stikstofbeleid van het kabinet moet helemaal anders, maar tegelijkertijd steunt het CDA formeel nog steeds het kabinetsbeleid. Zolang stikstofbemiddelaar Johan Remkes nog aan het werk is, blijft het CDA in een spagaat.

Desastreus plan

De oppositie zal nu al duidelijkheid willen. CDA-leider Hoekstra heeft niet alleen gepleit voor een soepelere omgang met de deadline van 2030. Hij wil ook de kritische depositiewaarden (kdw) – de hoeveelheid stikstof die een natuurgebied volgens wettelijke normen aankan – uit de wet schrappen. Een desastreus plan volgens de natuurorganisaties, maar de rechtse oppositie wil dat al veel langer. Het CDA stemde tot voor kort tegen dit soort voorstellen en zal dinsdag moeten uitleggen waarom deze draai is gemaakt.

De oppositie, met de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas voorop, staat klaar om het CDA opnieuw te testen. Moties met daarin Hoekstra’s eigen wensen, zullen al klaarliggen om ingediend te worden. Het CDA zal er met lange tanden tegen moeten stemmen, want er is nu eenmaal afgesproken om eerst Remkes af te wachten. De hoon van de oppositie zal er niet minder om zijn.

Bij D66 laat niemand een traan als het CDA dinsdag door de mangel wordt gehaald. De partij van Sigrid Kaag heeft vooralsnog een makkelijker verhaal. Hoekstra mag grote woorden gebruiken, hij heeft nog niet gevraagd om een aanpassing van het regeerakkoord. Voor D66 staan de coalitieafspraken daarmee nog overeind: in 2030 moet de stikstofuitstoot gehalveerd zijn.

Aansturen op concessies

Toch zal D66 er niet gerust op zijn dat die realiteit nog lang stand houdt. Hoekstra oogt onvermurwbaar en lijkt bereid hoog spel te spelen. De CDA-leider denkt dat de huidige stikstofkoers sowieso niet vol te houden is, omdat de provincies en boeren te veel dwars liggen. Hij weet zich bovendien gesterkt door de wetenschap dat VVD en ChristenUnie eveneens onder druk staan van hun eigen achterbannen. Ook die partijen sturen stilletjes aan op concessies.

Door zich er als eerste coalitiekopstuk over uit te spreken, heeft Hoekstra zichzelf naar voren geschoven als leider van het soepele kamp. Het CDA zal hopen dat de electorale afkalving zo tot stilstand komt.

Ook bij VVD en ChristenUnie bestaat er wrevel over Hoekstra’s publicitaire stunt, maar inhoudelijk gezien staat D66 nagenoeg alleen. Partijleider Kaag zal nog wel eens terugdenken aan de formatietijd. Ook toen was het Hoekstra die de toon bepaalde door een coalitie met GroenLinks en PvdA halsstarrig te blokkeren. Uiteindelijk gaf Kaag toe en kwam de ChristenUnie binnenboord. In ruil kreeg D66 inhoudelijke concessies. Een dik halfjaar later probeert dezelfde Hoekstra daar al weer onderuit te komen.

Kwakkelend D66

Het verklaart waarom bij D66 het vertrouwen in Hoekstra tot onder het nulpunt is gedaald. Maar welke opties heeft Kaag? Een kabinetscrisis is voor niemand aantrekkelijk, ook niet voor D66. Bij een kabinetsval staat een rechtse meerderheid klaar om het stikfstofbeleid weer terug te draaien. Zelf kwakkelt de partij in de peilingen. Het is bovendien de vraag of de eigen achterban begrip zal hebben voor een kabinetscrisis op een moment dat er nationaal en internationaal enorme problemen zijn.

Bij het CDA wordt ervan uitgegaan dat D66 uiteindelijk compromisbereid is, maar garanties zijn er niet. De adviseurs van Kaag zullen er op wijzen dat het CDA nog minder belang heeft bij een kabinetsval: de partij dreigt bij nieuwe verkiezingen weggevaagd te worden.

Het debat in de Tweede Kamer dinsdag zal voor de coalitie hoe dan ook een beproeving worden. De interne verdeeldheid kan niet langer verhuld worden en Rutte IV worstelt ondertussen met meerdere hoofdpijndossiers, van de koopkrachtproblemen tot de chaos rondom het asielbeleid.

Gedeelde afkeer van oppositie

Tegelijkertijd is er ook één belangrijke factor die VVD, D66, CDA en ChristenUnie wel al langer verbindt: een gedeelde afkeer van de in hun ogen destructieve oppositie vol schreeuwlelijken. Als het debat dinsdag achter de rug is, kan dat sentiment ook weer gaan meespelen bij de coalitieonderhandelingen van de komende weken: Rutte IV is niet ideaal, maar wat is het alternatief?