Internationals boycotten Veronica Inside om uitspraken Johan Derksen

Beeld EPA

De internationals betrachten solidariteit bij de boycot. Velen, onder wie Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en Merel van Dongen, plaatsten een bericht over de boycot op social media, onder de noemer Veronica Offside. Hun tekst: ‘Dit is onschuldige humor? Dit is de taal van de voetbalkantine? Dit is soms het randje opzoeken? Lekker laten gaan joh? Nee, dit is ver over de grens. Niet voor de eerste keer, niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer. Enough is enough. Wij, Oranje-internationals, laten ons niet meer interviewen door dit programma.’ De KNVB staat achter de actie. ‘Racisme en alle andere vormen van discriminatie moeten de wereld uit.’

Vrijheid van meningsuiting is goed en heel belangrijk maar een mening of grapje kan pijn doen en kwetsend zijn. Dat heeft een keer consequenties en die grens heeft Veronica wat ons betreft bereikt. Er is in het voetbal geen plaats voor racisme. Enough is enough. #veronicaoffside pic.twitter.com/97LWfOpM0N — Merel van Dongen (@merelvd) 19 juni 2020

In het praatprogramma over voetbal en meer, met Johan Derksen, René van der Gijp en presentator Wilfred Genee, wordt de actualiteit op de hak genomen. Dat gebeurt soms op grove wijze. De mannen aan tafel schromen niet te beledigen, onder de noemer satire. Of het nu om transgenders gaat, homo’s, witte of zwarte mensen, iedereen kan aan de beurt komen.

In het verleden is al geregeld sprake geweest van ophef. Derksen maakte vorige week een opmerking over een als traditionele zwarte piet verklede man in een Black Lives Matter-demonstratie. ‘Weten we zeker dat het Akwasi niet was’, zei Derksen. De rapper Akwasi was onlangs een van de sprekers op de demonstratie op de Dam, met een fel betoog tegen zwarte piet. Een aantal adverteerders besloot na de opmerking van Derksen te stoppen met het programma, ook na druk van de publieke opinie.

Na de dood van George Floyd door politiegeweld in Minneapolis is de discussie over institutioneel racisme in volle hevigheid losgebarsten. Meerdere voetballers lieten blijken niet meer gediend te zijn van welke vorm van racisme of discriminatie ook. ‘Het is genoeg’. Derksen reageerde vrijdag: ‘Ik laat deze hetze maar over me heenkomen. Ik ben geloof ik nog de enige die zich niet druk maakt. Ik kan eigenlijk alleen zeggen dat Nederland er heel slecht aan toe is, als internationals en adverteerders de inhoud van programma’s gaan bepalen.’