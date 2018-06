Internationale waakhond tegen chemische wapens (OPCW) mag voortaan ook daders aanwijzen

Een medewerker van het OPCW in het laboratorium in Den Haag. Foto AFP

Rusland reageerde verbolgen op de diplomatieke nederlaag. Volgens minister van Industrie Georgi Kalamonov is de toekomst van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in het geding. Kalamonov vergeleek de OPCW met een zinkend schip. ‘Veel landen die tegen deze maatregel hebben gestemd zullen zich gaan bezinnen op de toekomst van de organisatie’, zei hij.

Het Britse voorstel voor een ruimer mandaat voor de OPCW kreeg in een speciale vergadering in Den Haag steun van ruim de benodigde tweederdemeerderheid van lidstaten. Volgens diplomatieke bronnen was de stemverhouding 82 tegen 24. De motie kreeg steun van onder meer de Verenigde Staten en de Europese Unie. Rusland, Iran, Syrië en hun bondgenoten stemden tegen.

De inspecteurs van de OPCW mochten tot nu toe alleen onderzoeken of ergens chemische wapens waren ingezet, niet wie daarvoor verantwoordelijk was. De onmogelijkheid man en paard te noemen was een probleem bij de jongste chemische aanvallen in Syrië en bij de aanval met zenuwgas op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in het Britse Salisbury.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat de OPCW meteen zal uitzoeken wie achter de laatste chemische aanvallen in Syrië zat. ‘Dit ondervangt een cruciale lacune die in november ontstond toen de VN-Veiligheidsraad geen kans kreeg zijn eigen onderzoek te hernieuwen.’ Rusland vetode toen de verlenging van een gezamenlijk onderzoeksteam van VN en OPCW.