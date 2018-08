Internationale ster Glennis Grace stond dit weekend op de Woerdense VakantieWeek – ‘Ik vind dit gewoon heerlijk’

Glennis Grace, internationale ster, Whitney reborn, staat zaterdagavond in de kleedkamer van de Woerdense VakantieWeek haar lange haar in de krul te zetten. Over drie kwartier moet ze het podium op. De dag hiervoor is ze teruggevlogen uit Amerika, waar ze meedoet aan America’s Got Talent, een talentenshow die gemiddeld zo’n elf miljoen kijkers per aflevering trekt. De sterrenjury met onder andere veteraan-jurylid Simon Cowell en ex-Spice Girl Mel B gaf haar meerdere malen een staande ovatie na haar optredens tijdens verschillende fases van de show. ‘Je bent al een ster’, zei Cowell na haar auditienummer Run to You van Whitney Houston. En na de vertolking van Nothing Compares 2U van Prince zei Cowell: ‘Je hebt een gloed over je. Misschien is het nu jouw tijd.’

Vrijdagochtend kwam ze aan op Schiphol. Die avond trad ze gewoon weer op bij een bruiloft hier in Nederland, en nu de Woerdense Familieavond, de afsluiter van de VakantieWeek. ‘Ze waren wel heel verrast dat ik toch kwam’, zegt Grace. Ze oogt ontspannen, terwijl ze nog een streng haar om de krultang wikkelt. ‘Maar ik heb nooit overwogen om het af te zeggen, nee. Ik wil mensen hier niet teleurstellen. En dit is mijn basis, weet je, ik vind dit gewoon heerlijk.’

In 2012 stond Grace ook al in Woerden op de VakantieWeek. De Familieavond is hier een begrip: de laatste avond van een week vol activiteiten voor jong en oud aan het eind van de zomer. De week bestaat al 65 jaar en bijna heel Woerden is er bij betrokken. Over het festivalterrein, een grote ronde open plek waar zo’n achtduizend mensen passen, lopen ruim honderd lokale vrijwilligers heen en weer in rode truien. Gele Woerdense mascotte-eend Woerdy prijkt bij ze op de borst.

Glennis Grace maakt zich klaar voor haar optreden in de kleedkamer. Foto Jiri Buller

Foto Jiri Buller

Bijpraten

Als presentator Tim Douwsma de avond om acht uur opent staan er nog maar een paar handjesvol mensen voor het podium. Het regent al de hele dag af en aan, dus in het invalidenvak zitten ze goed voorbereid klaar met paraplu’s en plastic regencapejes. Lachende mensen deinen mee op de bekende liedjes waarmee Douwsma het publiek warm maakt - meezingers als Als de morgen is gekomen van Jan Smit en Zeg maar niets meer van André Hazes. Op de beeldschermen naast het podium wordt de Hollandse-kaasochtend bij de Plus in Kamerik aangeprezen. De meeste Woerdenaren zijn net terug van vakantie, dus er wordt druk gegroet en bijgepraat.

Nee, ze lopen in Woerden niet speciaal uit voor Grace, zegt John Hoogeveen (56). ‘We hadden al kaartjes voordat we wisten dat ze kwam.’ De Familieavond, daar ben je gewoon bij als Woerdenaar. Op de laatste avond staat er altijd een hele rits bekende namen op het podium – vorig jaar kwamen Ali B, O’G3NE en Wolter Kroes. Vanavond lost Grace rapper Yes-R af, en na haar komen ook Danny de Munk en Gerard Joling ieder nog een half uur optreden. Ze zijn dus wel wat gewend in Woerden. Hoogeveen vindt het wel hartstikke leuk dat Grace het goed doet, zegt hij. ‘Sommige mensen vinden dat ze te veel schreeuwt, maar dat is smaak. Haar kracht zijn die uithalen, en die kan ze verschrikkelijk goed.’

Het publiek kijkt vertederd toe tijdens het optreden van Glennis Grace. Foto Jiri Buller

Geen extra maatregelen

Hester Korver, per 1 september de nieuwe voorzitter van de Woerdense VakantieWeek, zegt dat er geen extra voorbereidingen zijn getroffen. Ja, er is van tevoren een bericht op de site gedeeld, toen bleek dat Grace het wel heel goed aan het doen was in Amerika, zegt Korver. ‘Dan laat je toch even weten dat ze gewoon bij ons in Woerden komt optreden.’ Zaterdagmiddag waren er op de website gewoon nog kaarten te koop voor de avond. Er is dankzij Grace wel wat meer aandacht dan ze gewend zijn – de landelijke pers komt niet vaak kijken bij de VakantieWeek.

Iets voor tienen loopt Grace vanuit de kleedkamer richting podium. De cameramensen beginnen druk te filmen en klikken. Schalks glimlacht Grace naar ze terwijl ze de trap naar het podium op stapt met haar bos krullen, in een kort cheerleadersrokje en hoge sokken. Haar tattoos steken onder haar mouwen uit. In Amerika is ze de bescheiden single mom, maar hier is ze gewoon die brutale Amsterdamse. Net voordat ze het podium oploopt steekt ze even haar tong uit naar de camera’s en lacht, dan is ze het podium op. Yes-R gaat net af. ‘Glennis, succes schat!’, roept hij als ze elkaar kruisen. Haar zoontje Anthony (12) staat in de coulissen en filmt zijn moeder terwijl ze oploopt op de klanken van Beyoncé’s Crazy in Love, richting publiek. Inmiddels is het veld toch goed gevuld met zo’n zevenduizend Woerdenaren.

Glennis betreed achter de schermen het podium. Foto Jiri Buller

Glennis Grace op het podium. Foto Jiri Buller

‘Hysterie’

Eigenlijk kan het voor haar niet meer stuk, nu ze al zo ver gekomen is bij America’s Got Talent, zegt Grace. ‘Management is al bezig voor me daar in Amerika. Er komen al zo veel aanvragen binnen om in verschillende steden daar op te gaan treden, en dat is alles wat ik wil. Maar ik wil nu wel winnen hè, begrijp me niet verkeerd.’ 3 september vliegt ze terug, naar ‘die hele hysterie’, maar hier in Nederland kan ze ‘gewoon even grounden’.

Na een half uur op het podium is het tijd voor het laatste nummer. Grace zet Empire State of Mind van Alicia Keys in. ‘If I can make it here, I can make it anywhere, that’s what they say’, zingt Grace het Woerdense publiek toe. Gejoel. Daarna neemt ze afscheid, want ze heeft vanavond nog een optreden. Het is bruiloftsseizoen.