Internationale nachttrein keert terug vanaf eind 2020

De Nightjet nachttrein. Beeld Harald Eisenberger

Met de terugkeer van de nachttrein willigt Van Veldhoven een breed gekoesterde wens van de Tweede Kamer in. Bijna alle partijen (alleen de PVV was tegen) schaarden zich vorig jaar achter een motie van GroenLinks die opriep tot aansluiting op het Europese nachtnet, zodat de duurzamere trein in Europa een redelijk alternatief wordt voor het vliegtuig. In 2016 trokken de Duitse spoorwegen de stekker uit de laatste Nederlandse nachttrein naar Zürich omdat de aantallen passagiers al jaren terugliepen.

Van Veldhoven (D66) heeft de NS en de Oostenrijkse spoorvervoerder ÖBB nu bereid gevonden om in het gat te duiken. De staatssecretaris trekt 6,7 miljoen euro uit om de operatie tussen 2021 en 2024 financieel te dekken. De hoop is dat de treindienst daarna op eigen benen kan staan of in ieder geval met veel minder subsidie af kan. Zeker is dat niet: de meeste nachttreinen in Europa worden met een vorm van subsidie overeind gehouden.

Op andere nachttrajecten is het nog even wachten: uit een marktonderzoek dat Van Veldhoven liet uitvoeren blijkt dat andere vervoerders voor 2023 geen vergelijkbare treindienst kunnen bieden. De komende jaren gaat zij met de vervoerders in gesprek om te kijken of zij meer trajecten kunnen toevoegen.

‘Wenen doet er toe’

De nachttrein doet er zo’n 14 uur over om Wenen te bereiken en komt in beide richtingen voor 10 uur ’s ochtends aan. Passagiers kunnen zitten en liggen. Ook zijn er coupés met eigen sanitair. Volgens Van Veldhoven kunnen vakantiegangers en andere reizigers zo ‘op een comfortabele manier naar Duitsland en Oostenrijk reizen’.

Het nachttraject moet een bijdrage leveren aan haar ambitie om de komende jaren twee miljoen reizigers extra de trein te laten pakken op afstanden tot zo’n zes uur reizen binnen Europa. Het aantal internationale treinreizigers is groeiende: de NS noteerde in de zomermaanden van 2019 een groei van 13 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat komt mede door de komst van de Eurostar, die drie keer per dag rijdt tussen Amsterdam en Londen.

‘De verbinding met Wenen doet er echt toe’, zegt NS-topman Roger van Boxtel. ‘En niet alleen omdat het fijn is om met je ski's in de trein te kunnen stappen voor de wintersport. Het is goed om de Europese hoofdsteden via het spoor met elkaar te verbinden.’