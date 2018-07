Internationale klimaatonderzoekers: kans op hittegolf in Nederland meer dan verdubbeld

De kans op een hittegolf in delen van Noord-Europa, waaronder Nederland, is door klimaatverandering meer dan verdubbeld. Dat concluderen klimaatonderzoekers van het internationale samenwerkingsverband World Weather Attribution (WWA), waartoe ook het KNMI behoort.

‘De wereld wordt warmer, waardoor hittegolven meer zullen voorkomen’, staat in een bericht van het WWA. ‘Wat ooit werd gezien als ongebruikelijk warm weer wordt meer en meer gangbaar – of is dat al geworden.’

De onderzoekers baseren hun conclusie op historische gegevens van zeven Noord-Europese weerstations: twee in Finland en één in zowel Denemarken, Ierland, Nederland, Noorwegen als Zweden. De keuze viel op deze meetstations omdat gegevens vanaf 1900 direct digitaal beschikbaar waren.

Regionale verschillen

Bij elk meetstation keken de wetenschappers naar de warmste driedaagse periode per jaar. Daaruit bleek dat de kans op een hittegolf in Noord-Europa toeneemt, al bestaan er regionale verschillen. Bij de drie zuidelijke meetpunten, in Nederland, Denemarken en Ierland, is de kans op een hittegolf meer dan verdubbeld.

Bij de weerstations in de poolcirkel is de huidige hittegolf nog nooit vertoond, schrijft Geert Jan van Oldenborgh, klimaatonderzoeker bij het KNMI. Hoewel dat een interessante observatie is, valt er lastig een conclusie aan te verbinden: de zomertemperaturen fluctueren in de poolcirkel jaarlijks zo sterk, dat een trend haast onmogelijk valt vast te stellen. ‘Bij de vier noordelijke stations suggereren de metingen een grotere kans (op hittegolven, red.), maar is het lastig om de toegenomen kans te kwantificeren.’

Broeikasgas

Valt de trend nog om te keren, of is hij op z’n minst te beperken? Het WWA is hoopvol. ‘Dit is iets waar we ons op moeten voorbereiden – tegelijkertijd bestaat er geen twijfel dat we dat kunnen en dat we de toename van extreem weer kunnen inperken door de uitstoot van broeikasgassen te beperken’, valt te lezen in het bericht.

Het onderzoeksteam presenteert later een uitgebreidere studie.