Internationale gemeenschap maakt zich zorgen over mogelijke coup in Niger

Een demonstratie woensdag in Niamey van aanhangers van de Nigerese president Mohamed Bazoum. Beeld Sam Mednick / AP

Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. In Niamey heeft in elk geval geen geweervuur geklonken en verder is het volgens ooggetuigen ook rustig op straat, melden verschillende internationale media. Troepen die loyaal zijn aan de president, zijn gestationeerd rondom het gebouw van de nationale omroep, meldt de BBC.

Een coup in het land zou niet uitzonderlijk zijn. Sinds de onafhankelijkheid van het land in 1960 hebben in Niger vier geslaagde staatsgrepen plaatsgevonden, de laatste in 2010. Buurlanden Mali, Burkina Faso en Tsjaad hebben de afgelopen jaren ook staatsgrepen gezien, net als Guineé.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Volgens de staf van de president hebben de gardisten die Bazoum vasthouden geen bredere steun onder het leger en de Nationale Garde. ‘Het leger en de Nationale Garde staan klaar om aan te vallen’, aldus het presidentiële Twitteraccount. Volgens dat account gaat het goed met de president en zijn gezin.

‘Onacceptabele acties’

De internationale gemeenschap veroordeelt de mogelijke couppoging. De Afrikaanse Unie spreekt in een verklaring van ‘onacceptabele acties’. Het gevangennemen van president Bazoum staat gelijk aan een ‘poging tot een staatsgreep’. Ze ondermijnen de ‘stabiliteit van democratische en republikeinse instituties in Niger’, aldus de Afrikaanse Unie.

President Bazoum kwam in 2021 aan de macht na democratische verkiezingen. Twee dagen voor zijn inauguratie vond er een mislukte staatsgreep plaats. Bazoum is de belangrijkste overgebleven bondgenoot van Frankrijk en het Westen in de Sahel. Frankrijk zegt de situatie rondom Bazoum nauwlettend in de gaten te houden en ‘pogingen om de macht met geweld te grijpen’ te veroordelen.

Sinds de staatsgrepen in Mali en Burkina Faso zijn de banden tussen de voormalige koloniën en Frankrijk sterk verslechterd. Frankrijk kan zijn strijd tegen islamitische terroristen, die op grote schaal actief zijn in de Sahel, niet meer vanuit die landen voeren. In Mali zijn troepen van het Russische huurlingenleger van Wagner actief.

Geopolitieke belangen

Dat maakt het geopolitieke belang van Niger voor het Westen steeds groter. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben de afgelopen jaren flinke investeringen in het land aangekondigd. Het centrum van de Franse strijd tegen terrorisme in de regio is bovendien verplaatst naar Niger. Er zijn op dit moment ongeveer 1.500 Franse troepen gelegerd in Niamey. Die beschikken over gevechtsvliegtuigen, drones en helikopters. Niger heeft te maken met opstandige jihadisten in het zuidwesten en zuidoosten van het land.

Ook het West-Afrikaanse economische samenwerkingsverband Ecowas spreekt zich sterk uit tegen de ogenschijnlijke couppoging. De Nigeriaanse president Tinubu, die nu voorzitter is van Ecowas, zegt dat de organisatie ‘geen situatie tolereert die het werk van een democratisch verkozen regering onmogelijk maakt’. Volgens Tinubu is president Patrice Talon van Benin, dat in het zuiden aan Niger grenst, onderweg naar Niamey om te bemiddelen.