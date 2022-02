Internationaal Strafhof wil onderzoek doen naar oorlogsmisdaden in Oekraïne • Westen: helft troepenmacht Rusland bij Oekraïne inmiddels ingezet

• Het Russische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende Oekraïense steden

• Veel partijen in de Tweede Kamer willen extra investeren in Defensie

• Onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland in Belarus hebben nog niet tot resultaten geleid

• De beurs in Moskou blijft de hele week dicht

• Shell staakt al zijn activiteiten in Rusland en zegt de samenwerking met Gazprom op

