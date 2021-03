Internationaal Strafhof gaat misdaden onderzoeken van zowel Israëlisch leger als Hamas in Gazaoorlog van 2014

Een gewonde jongen wordt weggedragen in Gaza. Beeld AFP

Het onderzoek werd woedend veroordeeld door Israël. Premier Benjamin Netanyahu noemde het ‘de belichaming van antisemitisme en hypocrisie’, en zijn minister van Buitenlandse Zaken noemde het verspilling van tijd en geld. De Palestijnse Autoriteit verwelkomde het onderzoek. Ook Hamas, de partij die het voor het zeggen heeft in de Gazastrook, reageerde positief op het initiatief. ‘Het is een stap richting gerechtigheid voor de slachtoffers van ons volk’, zei een woordvoerder. ‘Ons verzet is legitiem.’

Het onderzoek zal ‘onafhankelijk, onpartijdig en objectief’ worden uitgevoerd naar misdaden die zijn gepleegd vanaf 13 juni 2014, liet Bensouda in een verklaring weten. Die datum is relevant. Een dag eerder werden drie Israëlische tieners ontvoerd en vermoord door Palestijnse terroristen; deze zaak zal dus niet door het ICC worden onderzocht.

VN-status Palestina

Israël begon in juli 2014, de dag nadat de lichamen van de tieners waren gevonden, een militaire operatie in de Gazastrook tegen Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad. Daarbij vielen in zeven weken tijd meer dan 2.000 doden aan Palestijnse kant, onder wie vele honderden burgers. Meer dan 3.000 kinderen en 2.000 vrouwen raakten gewond.

Het Strafhof onderzoekt oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid in landen die bij het ICC zijn aangesloten. Israël is dat niet, maar Palestina (dat sinds 2012 bij de Verenigde Naties de status heeft van een ‘waarnemende entiteit’) wordt wel als lid erkend.

Israël had eerder al geprobeerd om het ICC tegen te houden. Volgens Netanyahu kan de organisatie alleen zaken op de agenda zetten die zijn aangebracht door soevereine staten – en dat is Palestina niet. Een commissie besloot vorige maand echter dat het er niet toe doet dat de status van de gebieden nog steeds onzeker is.