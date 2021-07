Internationaal gevierde muzikant Sevdaliza vierde gast in Zomergasten

Sevdaliza tijdens een optreden op Lowlands. Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

De in 1987 in Iran geboren Sevdaliza kwam op 5-jarige leeftijd met haar moeder naar Nederland. Ze woonde in een asielzoekerscentrum en kwam terecht in het Zuid-Hollandse Hardinxveld-Giessendam. Tot haar 20e was ze professioneel basketballer in het Nederlandse nationale team. Ze voltooide een master communicatiewetenschappen en leerde zichzelf muziek maken.

Haar nummers, waarin ze duistere elektronica mengt met akoestische instrumenten en waarin invloeden uit R&B en triphop doorklinken, gaan de wereld over sinds ze in 2017 debuteerde met het album Ison. Haar teksten gaan over grote thema’s als identiteit, politiek en seksualiteit. Naar eigen zeggen heeft het nastreven van dat succes − ze geeft haar muziek zelf uit, op haar label Twisted Elegance − tot klachten als slapeloosheid en burnoutverschijnselen geleid.

Woensdag werd de derde gast voor het tv-programma Zomergasten bekendgemaakt: hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Robert Vermeiren. Hij is een prominent criticus van de manier waarop kinderen met psychische problemen in Nederland worden geholpen. Volgens Vermeien krijgen zij vaak niet de zorg die ze nodig hebben en is er structureel meer geld nodig voor jeugdzorg. Tijdens de pandemie waarschuwde hij herhaaldelijk dat de jeugd-ggz volliep met jongeren die vastliepen vanwege de vrijheidsbeperkingen.

‘De zorg is door de nieuwe jeugdwet versnipperd geraakt’, zei Vermeiren eerder tegen de Volkskrant. ‘De ene gemeente trekt extra geld uit voor specialistische zorg en de ander verkleint het budget. Dat leidt tot een onacceptabele ongelijkheid.’ Tijdens zijn interview wil hij ook vertellen over zijn eigen jeugd in het Belgische Gent, waar hij na de scheiding van zijn ouders een tijd in een internaat zat.

Nederland, Oegstgeest, 30-11-2017.Robert Vermeiren, kinderpsychiater, psychiater, portret portrait.Foto: Olivier Middendorp Beeld Hollandse Hoogte / Olivier Middendorp Fotografie

De tweede gast van dit 34ste seizoen van Zomergasten, te zien op 25 juli, is schrijver Roxane van Iperen. Zij is onder meer bekend van het prijswinnende boek ’t Hooge Nest, waar tot nu toe een kwart miljoen exemplaren van zijn verkocht, en de 4 mei-lezing die ze dit jaar gaf. Het boek gaat over de vrijstaande villa met de naam ’t Hooge Nest, in Naarden, waar ze woont, samen met haar man en drie kinderen. Toen ze op onderzoek uitging, kwam ze erachter dat het een van de grootste onderduikadressen van Nederland is geweest.

Als eerste gast zal architect Floris Alkemade te zien zijn in het programma, op 18 juli. Hij neemt na zes jaar afscheid als Rijksbouwmeester, een functie waarin hij onafhankelijk advies gaf over de architectuur en stedelijke omgeving van het rijksvastgoed. Zo was hij nauw betrokken bij de aanstaande verbouwing van het Binnenhof in Den Haag.