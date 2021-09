Intern onderzoek: Instagram maakt problemen erger voor jonge vrouwen en meisjes met een laag zelfbeeld

Beeld David Rozing / HH

Het negatieve effect wordt gevonden bij bijna een derde van de jonge vrouwelijke gebruikers van de app die al kampen met problematische onzekerheid over hun lichaam. De onderzoekers schreven het bij een presentatie in 2019 zo op: ‘Voor een van elke drie tienermeisjes met een negatief zelfbeeld maken wij de problemen erger.’

De tekst is afkomstig van een presentatie naar aanleiding van een groot intern onderzoek naar het effect van Instagram op jonge gebruikers, waar The Wall Street Journal over schrijft. De krant legde de hand op duizenden pagina’s aan interne communicatie van Facebook.

Mentale gezondheid

Achttien maanden lang deden onderzoekers van Facebook en Instagram tot dit voorjaar verschillende onderzoeken naar wat hun producten doen met de mentale gezondheid van jonge gebruikers. Ze spraken daarvoor met tieners in focusgroepen, stuurden enquêtes uit en deden onderzoek naar dagboeken.

Tienduizenden gebruikers werd gevraagd naar hun gebruik van Instagram en die gegevens werden vergeleken met wat Facebook zelf weet van het gedrag binnen de app van deze jongeren. Meer dan 40 procent van de gebruikers van Instagram is jonger dan 22 jaar.

De conclusies: jonge gebruikers geven Instagram de schuld van toenemende gevoelens van onrust, angst en depressie. Gebruikers zeiden tegen de onderzoekers dat ze zich onaantrekkelijk zijn gaan voelen door de app, of ‘niet goed genoeg’. Van de tieners die zeiden suïcidale gedachten te hebben, noemden 13 procent van de Britse en 6 procent van de Amerikaanse gebruikers Instagram als een van de redenen.

Vergelijken met anderen

De onderzoekers geven zelf als belangrijkste reden dat Instagram veel meer dan concurrerende platforms draait om het vergelijken van jezelf met anderen, schrijft The Wall Street Journal. Er is altijd wel iemand die een bikini beter lijkt te staan dan jou, of iemand die het minder moeite lijkt te kosten om elke dag in de sportschool te trainen.

Het medium draait om plaatjes van het lichaam en levensstijl, en biedt allerlei filters die het makkelijk maken foto’s te bewerken voor een gladdere huid of een smallere taille. Anders dan bijvoorbeeld videoplatform TikTok, waar het draait om muziek en gekke dansjes, of Snapchat, waar filters gebruikers konijnenoren of hondenneuzen geven.

Tegenstrijdige reactie Facebook

Publiekelijk zegt Facebook iets anders. Het effect van Instagram is ‘niet zo groot’ op het welzijn van tieners, zei bijvoorbeeld de baas van de app Adam Mosseri in mei tegen verslaggevers. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg zei in maart van dit jaar tijdens een hoorzitting voor het Amerikaanse Congres dat hij onderzoeken had gezien waaruit juist zou blijken dat apps die mensen met elkaar verbinden een positief effect kunnen hebben op hun mentale gezondheid.

Toen twee senatoren Facebook in augustus van dit jaar vroegen naar meer informatie over wat het effect is op het gebruik van Instagram op jonge gebruikers, kregen ze een brief terug van zes kantjes. Daarin stond bijvoorbeeld dat experts het er nog niet over eens zijn hoeveel schermtijd ‘te veel’ is.

Het interne onderzoek waar The Wall Street Journal over schrijft, zat daar niet bij. Een woordvoerder van Facebook zegt tegen de krant dat het bedrijf uitziet naar samenwerking met het Congres en met onafhankelijke experts voor verder onderzoek.

The Wall Street Journal publiceerde overigens eerder deze week al over een ander deel van de gelekte Facebook-documenten. Daaruit bleek dat miljoenen bekende en invloedrijke gebruikers veel meer bescherming genieten bij wat ze zeggen en doen op Facebook en Instagram dan ‘gewone’ gebruikers.